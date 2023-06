राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन के बीच द्विपक्षीय बैठक, US-INDIA डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए रोडमैप तैयार

नई द‍िल्‍ली, एएनआई। भारत और अमेरिका ने सोमवार को रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार किया, जो नई प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और मौजूदा और नई प्रणालियों के सह-उत्पादन के अवसरों की पहचान करेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के ड‍िफेंस स्टार्ट-अप पारिस्थितिक तंत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान ये रोडमैप तैयार क‍िया गया। यह रोडमैप अगले कुछ वर्षों के लिए नीति दिशा का मार्गदर्शन करेगा।

Delighted to meet my friend, @SecDef Austin in New Delhi. Our talks revolved around enhancing defence cooperation in several areas including convergence of strategic interests and enhanced security cooperation. pic.twitter.com/Lb98hRkNMj