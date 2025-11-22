'सप्ताह में एक दिन बिना स्कूल ड्रेस के जा सकेंगे बच्चे', बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों में छात्र सप्ताह में एक दिन पारंपरिक पोशाक पहन सकेंगे। उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार की सराहना की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। दिलावर ने स्कूलों में छात्रों की दबंगई पर चिंता जताई और एसआईआर को गंभीरता से लेने का आह्वान किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन विद्यार्थी परंपरागत पोशाक पहन कर स्कूल जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को एक दिन स्कूल ड्रेस में नहीं आने की छूट रहेगी। जिसमें वे अपने स्थानीय पोशाक को पहन सकेंगे।
मदन दिलावर शनिवार को अजमेर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने धर्मांतरण पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले में अच्छा व मजबूत काम किया है। राज्यपाल ने भी बिल पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि जो भी धर्मांतरण करेगा उस पर आजीवन कारावास का प्रावधान है। भारी जुर्माना होगा, कानून का शिकंजा कसेगा, उस भूमि भवन को नेस्तनाबूद किया जाएगा जहां से यह काम हो रहा है।
कांग्रेस पर बोला हमला
उन्होंने कहा कि अब वे दिन लद गए जब धर्मांतरण कराने वाले लोगों के साथ कांग्रेस के लोग होते थे। कांग्रेस अंदर ही अंदर अब इस बिल का विरोध कर रही है जो गलत है। राजस्थान की जनता सब समझ रही है। अब धर्मांतरण कराने वालों को जेल डाला जाएगा।
अजमेर के मयूर स्कूल में छात्रों की दबंगई और स्कूल प्रबंधन के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूल प्रबंधन को मामले में समुचित एक्शन लेना चाहिए।
एसआईआर पर क्या बोले दिलावर
उन्होंने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य है। इसमें किसी कर्मचारी को तनाव में नहीं आना चाहिए। यह अपना ही काम है। इसे अपना समझ कर करना चाहिए। अपने मतदान केंद्र में पंद्रह सौ लोगों से जाकर संपर्क करना ही तो है। यह होना ही चाहिए। इससे बोगस मतदाता उजागर हो जाए। इस मामले में चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी बात सामने आ रही है जो लोग घबराहट में है वे निश्चित रूप से चोरी छुपे भारत में प्रवेश कर गए हैं। किसी गलत तरीके से उन्होंने अपने दस्तावेज बनवा लिए हैं अब वे डर के मारे फिर रहे हैं।
गौरतलब है कि मदन दिलावर यहां एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। यहां पहुंचने पर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी व पदाधिकारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया।
