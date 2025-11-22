'सप्ताह में एक दिन बिना स्कूल ड्रेस के जा सकेंगे बच्चे', बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन विद्यार्थी परंपरागत पोशाक पहन कर स्कूल जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को एक दिन स्कूल ड्रेस में नहीं आने की छूट रहेगी। जिसमें वे अपने स्थानीय पोशाक को पहन सकेंगे।

मदन दिलावर शनिवार को अजमेर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने धर्मांतरण पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले में अच्छा व मजबूत काम किया है। राज्यपाल ने भी बिल पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि जो भी धर्मांतरण करेगा उस पर आजीवन कारावास का प्रावधान है। भारी जुर्माना होगा, कानून का शिकंजा कसेगा, उस भूमि भवन को नेस्तनाबूद किया जाएगा जहां से यह काम हो रहा है।

कांग्रेस पर बोला हमला उन्होंने कहा कि अब वे दिन लद गए जब धर्मांतरण कराने वाले लोगों के साथ कांग्रेस के लोग होते थे। कांग्रेस अंदर ही अंदर अब इस बिल का विरोध कर रही है जो गलत है। राजस्थान की जनता सब समझ रही है। अब धर्मांतरण कराने वालों को जेल डाला जाएगा।