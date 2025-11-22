राजस्थान की सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, यूपी के तीन मजदूरों की मौत

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में शुक्रवार को काम कर रहे तीन मजदूरों पर 1100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ पदार्थ गिर गया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मजदूर उत्तरप्रदेश में मीरजापुर जिले में चुनार के रहने वाले थे।

मृतकों में दो मजदूर पहले ही दिन शुक्रवार को काम पर आए थे और हादसा हो गया। रास पुलिस थाना अधिकारी रोहिताश ने बताया कि फैक्ट्री में बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं।

बायलर फटने से तीन मजदूरों पर अत्यधिक गर्म पदार्थ गिर गया, जिससे वे 90 फीसदी तक झुलस गए। मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया।

मृतकों में अजय कुमार, पप्पू कुमार एवं गो¨वद शामिल हैं। तीनों की उम्र 21 से 25 वर्ष के बीच है। मजदूरों के स्वजनों को हादसे की सूचना देते हुए उनके शवों को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।