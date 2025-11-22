Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजस्थान की सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, यूपी के तीन मजदूरों की मौत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में शुक्रवार को काम कर रहे तीन मजदूरों पर 1100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ पदार्थ गिर गया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मजदूर उत्तरप्रदेश में मीरजापुर जिले में चुनार के रहने वाले थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    राजस्थान की सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, यूपी के तीन मजदूरों की मौत (फोटो- एक्स)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में शुक्रवार को काम कर रहे तीन मजदूरों पर 1100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ पदार्थ गिर गया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मजदूर उत्तरप्रदेश में मीरजापुर जिले में चुनार के रहने वाले थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों में दो मजदूर पहले ही दिन शुक्रवार को काम पर आए थे और हादसा हो गया। रास पुलिस थाना अधिकारी रोहिताश ने बताया कि फैक्ट्री में बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं।

    बायलर फटने से तीन मजदूरों पर अत्यधिक गर्म पदार्थ गिर गया, जिससे वे 90 फीसदी तक झुलस गए। मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया।

    मृतकों में अजय कुमार, पप्पू कुमार एवं गो¨वद शामिल हैं। तीनों की उम्र 21 से 25 वर्ष के बीच है। मजदूरों के स्वजनों को हादसे की सूचना देते हुए उनके शवों को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।