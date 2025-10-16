छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सीरप के बाद पानी से फैली बीमारी, एक साथ 60 लोगों की तबीयत बिगड़ी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छिंडवाड़ा में इन दिनों एक के बाद एक बीरमारियां फैल रही हैं। बीते दिनों कोल्ड्रिफ कफ सीप के चलते कई बच्चों की मौत हो गई। वहीं, अब ताजा मामला छिंदवाड़ा के राजोला गांव से सामने आया है। जहां कुएं का जहरीला पानी पीने से पूरा गांव बीमार हो गया है।

जानकारी के मुताबिक, कुएं का पानी संक्रमित था। इस कुएं का पानी करीब 150 घरों के लोगों ने पिया। कुएं का दूषित पानी पीने से करीब 60 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। ये सभी लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित हैं। मरीजों की हालत स्थिर मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। दूषित पानी पीने वाले 150 घर के लोगों की जांच की गई। जिसमें 60 लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत है। प्रशासन ने गांव में दो से तीन दिनों के लिए चिकित्सा शिविर लगाया है। डॉक्टरों के मुताबिक, सभी मरीजों की तबीयत स्थितर है। हालांकि, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ताकि समय पर ट्रीटमेंट मिल सके और किसी तरह के अनहोनी से बचा जा सके।

क्या बोले एसडीएम? छिंदवाड़ा के राजोला गांव में हुई इस घटना को लेकर एसडीएम हेमकरण धुर्वे ने बताया कि हमने कल 150 परिवारों की जांच की थी। 150 परिवारों के 60 लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित पाए गए। हमने कुएं के पानी के नमूने लिए और पाया कि वह दूषित था। कुएं में चार कबूतर मृत पाए गए। आज 120 मरीजों को दवा दी गई है। अगले 2-3 दिनों तक यहाँ हमारा चिकित्सा शिविर लगा रहेगा। किसी भी मरीज़ की हालत गंभीर नहीं है। ग्राम पंचायत की लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी।