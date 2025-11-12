'मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी,' पति को मारने के बाद पत्नी ने बेटी को फोन पर बताया कहां रखी है लाश
छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और शव को ट्रॉली बैग में भरकर बेटी को फोन पर जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से हत्या की पुष्टि हुई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के जशपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 40 वर्षीय महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला ने शव को कंबल में लपेटा और इसके बाद ट्रॉली बैग में पैक कर दिया। इसके बाद महिला ने इसकी सूचना अपने बेटी को फोन कर दी और फरार हो गई।
दरअसल, मुंबई में काम करने वाली आरोपी मंगरीता कुछ महीने पहले ही जशपुर के भिंजपुर गांव लौटी थी। पड़ोसियों के अनुसार, उसी समय से महिला का अपने पति संतोष भगत से आए दिन विवाद होता रहता था।
मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी
महिला ने पति की हत्या के बाद कोरबा में अपनी 23 वर्षीय नवविवाहिता बेटी से फोन पर कहा, "मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी, शव को एक बैग में भर दिया और घर पर छोड़ दिया।" मां का फोन कटने के बाद बेटी घबरा गई और अपने पति और रिश्तेदारों को फोन किया। सभी लोग 10 नवंबर को भिंजपुर पहुंचे, जहां उन्हें एक ट्रॉली बैग मिला। बैग में कंबल में लिपटा भगत का शव पड़ा था।
आरोपी की तलाश में पुलिस
जशपुर के एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि भगत के बड़े भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी मंगरीता के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उसकी तलाश के लिए एक टीम महाराष्ट्र भी भेजी गई है। पुलिस को शक है कि भगत की मौत नाक और मुंह से खून बहने से हुई होगी।
8 नवंबर को हुई हत्या
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि कनपटी पर किसी धारदार हथियार से घातक वार किया गया था। एफआईआर के अनुसार, दंपती के बीच 7 नवंबर को झगड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि विवाद अगले दिन तक चला और संतोष की हत्या 8 नवंबर की रात को की गई।
