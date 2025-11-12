Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी,' पति को मारने के बाद पत्नी ने बेटी को फोन पर बताया कहां रखी है लाश

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:20 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और शव को ट्रॉली बैग में भरकर बेटी को फोन पर जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से हत्या की पुष्टि हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पति को मारने के बाद पत्नी ने बेटी को किया फोन (जागरण ग्रा‍फ‍िक्‍स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के जशपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 40 वर्षीय महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला ने शव को कंबल में लपेटा और इसके बाद ट्रॉली बैग में पैक कर दिया। इसके बाद महिला ने इसकी सूचना अपने बेटी को फोन कर दी और फरार हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, मुंबई में काम करने वाली आरोपी मंगरीता कुछ महीने पहले ही जशपुर के भिंजपुर गांव लौटी थी। पड़ोसियों के अनुसार, उसी समय से महिला का अपने पति संतोष भगत से आए दिन विवाद होता रहता था।

    मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी

    महिला ने पति की हत्या के बाद कोरबा में अपनी 23 वर्षीय नवविवाहिता बेटी से फोन पर कहा, "मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी, शव को एक बैग में भर दिया और घर पर छोड़ दिया।" मां का फोन कटने के बाद बेटी घबरा गई और अपने पति और रिश्तेदारों को फोन किया। सभी लोग 10 नवंबर को भिंजपुर पहुंचे, जहां उन्हें एक ट्रॉली बैग मिला। बैग में कंबल में लिपटा भगत का शव पड़ा था।

    आरोपी की तलाश में पुलिस

    जशपुर के एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि भगत के बड़े भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी मंगरीता के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उसकी तलाश के लिए एक टीम महाराष्ट्र भी भेजी गई है। पुलिस को शक है कि भगत की मौत नाक और मुंह से खून बहने से हुई होगी।

    8 नवंबर को हुई हत्या

    टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि कनपटी पर किसी धारदार हथियार से घातक वार किया गया था। एफआईआर के अनुसार, दंपती के बीच 7 नवंबर को झगड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि विवाद अगले दिन तक चला और संतोष की हत्या 8 नवंबर की रात को की गई।

    यह भी पढ़ें- 27 सालों के संघर्ष बाद CRPF जवान की पत्नी ने जीती कानूनी लड़ाई, ऐसे मिला पैतृक संपत्ति का अधिकार