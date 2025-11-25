छत्तीसगढ़: बेमेतरा में तेज रफ्तार ट्रक ने वैन को मारी टक्कर, पश्चिम बंगाल के 3 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक छोटी वैन सड़क हादसे का शिकार हो गई। वैन में सवार 3 मजदूरों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और काम से घर वापस लौट रहे थे।

छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार, यह हादसा बेमेतरा जिले में कारेसरा के पास देखने को मिला। सभी मजदूर बेमेतरा में स्थित एक फूल सजावट की दुकान पर काम करते थे। सभी कबीरधाम जिले में सजावट का काम पूरा करके वापस लौटे थे, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी।

ट्रक ने मारी टक्कर पुलिस ने बताया कि ट्रक वैन को रौंदते हुए निकल गई। यह हादसा इतना भयानक था कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है।

पश्चिम बंगाल के थे तीनों मृतक मृतकों की पहचान 35 वर्षीय पंकज राजपूत, 35 वर्षीय गोपाल सिंह और 25 वर्षीय प्रशांत धारा के रूप में हुई है। यह सभी लोग पश्चिम बंगाल के मेदनीपुर जिले के रहने वाले थे। वहीं, घायलों में शामिल 22 वर्षीय अजय विश्वकर्मा बेमेतरा के निवासी हैं। इसके अलावा 42 वर्षीय शुभाशीस चक्रवर्ती भी पश्चिम बंगाल से हैं। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।