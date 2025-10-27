छत्तीसगढ़: कपड़ा कारोबारी के बेटे ने कार से कई लोगों को कुचला, एक की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में स्थानीय थोक कपड़ा व्यापारी के पुत्र ने रविवार की शाम अपनी डिफेंडर गाड़ी से लगभग 18 लोगों को रौंदते हुए भागने का प्रयास किया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों का कहना है, एक नहीं बल्कि दो-तीन लोगों की मौत हुई है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

घटना के बाद आरोपित युवक घर में जाकर छिप गया। लोग जब उसके घर पहुंचे तो आरोपित के पिता ने उनसे अभद्रता की। इसके चलते लोग आक्रोशित हुए और देर रात तक व्यापारी के घर में तोड़फोड़ करते रहे।

आक्रोशित लोग आरोप लगा रहे थे कि पुलिस की पैट्रोलिंग टीम ने आरोपित को थाने ले जाने की जगह उसे घर तक पहुंचाया। आक्रोशित लोग आरोपित और उसके स्वजन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।

समाचार लिखे जाने तक पुलिस कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं थी। देर रात तक आक्रोशित लोग आरोपित के घर के बाहर डटे थे।

