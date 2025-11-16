Language
    'Noge- नाक, Eare- आंख, Ley- आंख,' मास्टर साहब ने पढ़ाई ऐसी अंग्रेजी, वायरल हुई वीडियो तो हुए निलंबित

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 01:27 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक शिक्षक को अंग्रेजी की गलत स्पेलिंग सिखाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। वायरल वीडियो में शिक्षक 'Nose' को 'Noge' और 'Eye' को 'Ley' बताते दिखे। जांच में आरोप सही पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। 

    बच्चों को गलत स्पेलिंग लिखवाने वाले शिक्षक निलंबित

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर ब्लाक के प्राथमिक पाठशाला मचानडांड कोगवार के सहायक शिक्षक एलबी प्रवीण टोप्पो को निलंबित कर दिया गया है। प्रवीण पर आरोप है कि उन्हें अंग्रेजी में नोज(नाक), इयर (कान) ,आइ (आंख) की सही स्पेलिंग तक नहीं आती।

    इतना ही नहीं दिनों के नाम और फादर,मदर,ब्रदर,सिस्टर की स्पेलिंग भी नहीं आती और वे कक्षा में बच्चों को गलत स्पेलिंग लिखना सीखा रहे थे। बकायदा ब्लैक बोर्ड में गलत लिखा भी था। उसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो प्रसारित होते ही शिक्षा विभाग ने जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया।

    कहां का है पूरा मामला?

    बलरामपुर जिले के प्राथमिक पाठशाला मचानडांड कोगवार के शिक्षक प्रवीण टोप्पो को बच्चों को पढ़ाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ। इस वीडियो में शिक्षक, बच्चों को गलत स्पेलिंग लिखना सीखा रहे थे। उन्हें भी उन शब्दों की स्पेलिंग नहीं आती थी। वीडियो में शिक्षक Nose की जगह 'Noge', Ear की जगह 'Eare' और Eye की जगह 'ley' पढ़ाते दिख रहे थे।

    वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुई जांच

    बच्चों को दिन के नाम, शरीर के अंगों के नाम और माता, पिता, भाई, बहन के अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग भी ब्लैक बोर्ड पर गलत लिखकर दिया गया था। यह वीडियो सामने आते ही शिक्षा विभाग की जमकर किरकिरी शुरू हो गई थी। शिक्षक की योग्यता और ज्ञान पर उठ रहे सवालों के बीच जिला शिक्षा अधिकारी एमआर यादव ने आरोपों की जांच कराई। संकुल समन्वयक को स्कूल भेजा गया।

    जांच में स्पष्ट हुआ कि बच्चों को गलत स्पेलिंग लिखना सिखाया गया है। इसी के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक प्रवीण टोप्पो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस विद्यालय में कुल 42 बच्चे हैं। यहां दो शिक्षकों की पदस्थापना थी। इनमें से एक को निलंबित कर दिया गया है। अभिभावकों ने बताया कि बच्चे अगर गलत स्पेलिंग सीखेंगे तो उनका भविष्य अंधेरे में जाएगा। कोगवार प्राइमरी स्कूल में दूसरे शिक्षक लाए जाएं, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

