    छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, स्नाइपर समेत 15 लाख के 3 इनामी ढेर

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:39 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 15 लाख रुपये के तीन इनामी माओवादी मारे गए, जिनमें एक स्नाइपर भी शामिल है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है। 

    सुकमा में सुरक्षा बलों ने तीन नक्सलियों को किया ढेर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुकमा जिले के भेज्जी–चिंतागुफा सीमावर्ती तुमालपाड़ जंगल में रविवार सुबह डीआरजी टीम और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 15 लाख के इनामी तीन माओवादियों को मार गिराया है। इनमें कुख्यात जनमिलिशिया कमांडर और स्नाइपर स्पेशलिस्ट माड़वी देवा भी शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुठभेड़ स्थल से 303 राइफल, बीजीएल (बैरल ग्रेनेड लांचर्स) और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया है।

    पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण के अनुसार माओवादियों की मौजूदगी की विश्वसनीय सूचना मिलने पर डीआरजी की टीम को सर्च आपरेशन के लिए भेजा था। अभियान के दौरान सुबह से ही सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक-रुककर गोलाबारी हुई। बाद में सर्चिंग में तीनों माओवादियों के शव बरामद किए गए।

    मारे गए तीनों माओवादियों की पहचान माड़वी देवा, पोड़ियम गंगी और सोड़ी गंगी के रूप में हुई है। तीनों पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम था। माड़वी देवा निर्दोष ग्रामीणों की हत्या, हमलों की साजिश और स्नाइपर वारदातों का मुख्य आरोपी था।

    माओवाद अब अंतिम चरण में

    मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) द्वारा व्यापक सर्चिंग की जा रही है। बस्तर रेंज के आइजीपी सुंदरराज पट्टलिंगम ने कहा कि बस्तर में माओवाद अब अंतिम चरण में है और पिछले दो वर्ष में विभिन्न स्तरों के कुल 450 माओवादी मारे जाने से संगठन की कमजोरी स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि अब माओवादी कैडरों के पास हिंसा छोड़कर पुनर्वास नीति अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

    आईईडी की चपेट में आने से शहीद हो गए थे एएसपी आकाश

    बता दें कि 9 जून को आईईडी की चपेट में आने से एएसपी आकाश राव शहीद हो गए थे। आज मुठभेड़ में मारा गया माड़वी देवा उस घटना का मास्टर माइंड था। माड़वी देवा , जनमिलिसिया कमांडर स्नाइपर स्पेशलिस्ट एरिया कमेटी सदस्य, पोड़ियम गंगी सीएनएम कमांडर सोड़ी गंगी, किस्टाराम की एरिया कमेटी सदस्य (इंचार्ज सचिव) था।

    यह भी पढ़ें- तेलंगाना में माओवादी संगठन को बड़ा झड़का, सचिव और तकनीकी चीफ समेत 8 ने किया सरेंडर

     