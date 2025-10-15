छत्तीसगढ़: 50 लाख के इनामी 27 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 हार्डकोर नक्सली समेत 10 महिलाएं भी शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों को एक और बड़ी जीत मिली है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सक्रिय कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी नक्सलियों के सिर पर कुल मिलाकर 50 लाख का इनाम था।

सरेंडर करने वालों की लिस्ट में 2 हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं। 27 नक्सलियों में 10 महिलाएं और 17 पुरुष शामिल हैं। इनमें से 1 सीवायसीएम, 15 पार्टी सदस्य और 11 अग्र संगठन से जुड़े थे। सिर पर था 50 लाख का इनाम सभी 27 नक्सलियों पर 50 लाख रुपये का इनाम था। इनमें 1 माओवादी पर 10 लाख, 3 पर 8-8 लाख, 1 पर 3 लाख, 2 पर 2-2 लाख और 9 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपये का इनाम था।