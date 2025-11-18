छत्तीसगढ़: सुकमा में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर

डिजिटल डेस्क, सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। यह मुठभेड़ सुबह से जारी है। सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में एक नक्सली को ढेर कर दिया है।

पुलिस के अनुसार, सुकमा जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र के पहाड़ी जंगल में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इसी के आधार पर सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस अभियान के दौरान मंगलवार सुबह से सुरक्षाबल की टीम और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग जारी है।

एक नक्सली की मौत सुरक्षाबलों को एर्राबोर के जंगलों में नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी। मुखबिरी के आधार पर सुरक्षाबलों ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए एक नक्सली को ढेर कर दिया।

पुलिस ने घटना से जुड़ी अधिक जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सुकमा में ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या तथा अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती, ताकि ऑपरेशन में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऑपरेशन पूर्ण होने के पश्चात विस्तृत रिपोर्ट अलग से साझा की जाएगी।

खूंखार नक्सली मंगडू के छिपे होने की सूचना जिलें के एर्राबोर थाना क्षेत्र में लगातार कोंटा एरिया कमेटी सचिव मंगडू के होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद अलग अलग जगहों से सुरक्षा बल की टीम रवाना की गई। मौके पर जवानों और माओवादियों का आमना सामना हो गया।