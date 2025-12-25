मतांतरण के विरोध में बंद रहा छत्तीसगढ़, बस्तर से सरगुजा तक बंद रहे व्यापारिक प्रतिष्ठान

जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा में मतांतरण रोकने के प्रयासों के खिलाफ हाल ही में हुई हिंसा के विरोध में बुधवार को प्रदेशव्यापी बंद का व्यापक असर दिखा। बस्तर से लेकर सरगुजा तक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सबसे ज्यादा असर बस्तर संभाग के जिलों में देखा गया।

सर्व हिंदू समाज और छत्तीसगढ़ सर्व समाज द्वारा आयोजित बंद को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसे संगठनों ने पूर्ण समर्थन दिया है।

बुधवार को कांकेर के आमाबेड़ा और उसेली गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। कोंडागांव और दंतेवाड़ा में आदिवासियों और हिंदू संगठनों ने बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने स्वत:स्फूर्त अपनी दुकानें बंद रखीं।

अस्पताल, मेडिकल स्टोर और आपातकालीन सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया था। आमाबेड़ा में हालात पर काबू रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

जगदलपुर और दंतेवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सर्व समाज के पदाधिकारियों का आरोप है कि प्रदेश के वनांचलों में प्रलोभन और दबाव के माध्यम से मतांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे सामाजिक समरसता प्रभावित हो रही है।