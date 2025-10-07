Language
    छत्तीसगढ़ के एनजीओ घोटाले में सीबीआई का एक्शन, जब्त किए 1,500 दस्तावेज

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:17 AM (IST)

    सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग में हुए 1000 करोड़ के एनजीओ घोटाले से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। भोपाल से रायपुर पहुंची टीम ने विभाग के संचालनालय से जानकारी ली और 1500 बैग में भरे दस्तावेज जब्त किए। घोटाले में पूर्व मुख्य सचिवों और अन्य अफसरों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है।

    हजार करोड़ के एनजीओ घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग में हुए 1000 करोड़ के एनजीओ घोटाले से जुड़े दस्तावेज को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है।

    सोमवार सुबह भोपाल से रायपुर पहुंची सीबीआई की चार सदस्यीय टीम ने माना स्थित विभाग के संचालनालय में अफसरों से जानकारी ली और 1500 बैग में भरे दस्तावेज जब्त किए।

    घोटाले में किन लोगों के खिलाफ सबूत

    इस घोटाले में दो पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, सुनील कुजूर के अलावा पूर्व अपर मुख्य सचिव एमके राउत, बीएल अग्रवाल, डॉ. आलोक शुक्ला सहित एनजीओ के डिप्टी डायरेक्टर राजेश तिवारी, सतीश पांडेय, अशोक तिवारी, हरमन खलखो, एमएल पांडे और एसआरसी एनजीओ के कार्यकारी निदेशक पंकज वर्मा आदि के शामिल होने के सबूत जांच एजेंसी को मिले हैं।

    क्या है आरोप?

    एफआईआर में भी इनके नाम हैं। आरोप है कि अफसरों ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए बनाए गए स्टेट रिसोर्स इंस्टीट्यूट जैसे एनजीओ बनाकर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआइ इस घोटाले की जांच कर रही है।

