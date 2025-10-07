छत्तीसगढ़ के एनजीओ घोटाले में सीबीआई का एक्शन, जब्त किए 1,500 दस्तावेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग में हुए 1000 करोड़ के एनजीओ घोटाले से जुड़े दस्तावेज को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है।

सोमवार सुबह भोपाल से रायपुर पहुंची सीबीआई की चार सदस्यीय टीम ने माना स्थित विभाग के संचालनालय में अफसरों से जानकारी ली और 1500 बैग में भरे दस्तावेज जब्त किए।

घोटाले में किन लोगों के खिलाफ सबूत

इस घोटाले में दो पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, सुनील कुजूर के अलावा पूर्व अपर मुख्य सचिव एमके राउत, बीएल अग्रवाल, डॉ. आलोक शुक्ला सहित एनजीओ के डिप्टी डायरेक्टर राजेश तिवारी, सतीश पांडेय, अशोक तिवारी, हरमन खलखो, एमएल पांडे और एसआरसी एनजीओ के कार्यकारी निदेशक पंकज वर्मा आदि के शामिल होने के सबूत जांच एजेंसी को मिले हैं।