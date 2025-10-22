CG News: धमतरी में खौफनाक वारदात, पति ने गमछे से गलो घोटकर की पत्नी की हत्या; मोबाइल में स्टेटस लगाया और फिर...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लक्ष्मी पूजा के दिनलोग जहां सारे शुभ कार्यों में लगे रहते हैं, तो वहीं उसी रात एक पति ने अपने गमछा से अपनी पत्नी की गला घोटकर दर्दनाक हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित पति ने अपने मोबाइल के स्टेटस पर पत्नी की हत्या कर देने और स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जानकारी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया।

सुबह कमरे में पति-पत्नी की लाश मिली, तो स्वजनों व ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा पश्चात पोस्टमार्टम कराया और अंतिम संस्कार के लिए स्वजनों को सौंप दिया है। आरोपित पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

पूजा-अर्चना के बाद सोने गया था कपल करेलीबड़ी पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम हरदी निवासी हितेश यादव (22 वर्ष) अपनी पत्नी लक्ष्मी यादव (20 वर्ष) के साथ 20 अक्टूबर की रात 11 बजे लक्ष्मी पूजा के दिन पूजा-अर्चना करने के बाद अपने घर के कमरे में सोने चले गए।

दूसरे दिन 21 अक्टूबर की सुबह करीब सात बजे जब दोनों दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो मृतिका के जेठ गितेश्वर यादव ने आवाज लगाई और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर सीढ़ी लगाकर कमरे के खिड़की से देखा तो लक्ष्मी यादव का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके पति हितेश यादव फांसी के फंदे पर झूल रहे थे।

रूम का दरवाजा तोड़ा गया स्वजनों ने तत्काल दरवाजा तोड़कर दोनों को देखा, तो मृत्यु हो चुकी थी। घटना की खबर गांव में फैला, तो देखने ग्रामीणों की भीड़ लग गई। स्वजन व ग्रामीणों ने घटना की जानकारी करेलीबड़ी पुलिस में दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं एफएसएल की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर विवेचना की।

चूंकि मृतिका लक्ष्मी यादव नवविवाहिता होने के कारण कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में शव पंचनामा कर शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतका लक्ष्मी यादव की मृत्यु गमछा से गला घोंटने के कारण हत्यात्मक प्रकृति की बताई गई है। दोनों के शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए स्वजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।

पुलिस ने बताया कि मृतक हितेश यादव 22 वर्ष पुत्र रघुनाथ यादव की मृत्यु साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या करने से हुई है। इस संबंध में एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि पति-पत्नी के शव मिलने के मामले में पुलिस जांच में जुट गई है।

मोबाइल पर यह लिखकर लगाया था स्टेटस मृतक हितेश यादव ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने मोबाइल के स्टेटस पर लिखा था कि मैं हिम्मत यादव मैने मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव को जान सहित मार दिया हूं। कारण कुछ नहीं बस मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव की मां-बाप की वजह से मार दिया हूं और मैं भी फांसी लगा लिया हूं।