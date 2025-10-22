Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CG News: धमतरी में खौफनाक वारदात, पति ने गमछे से गलो घोटकर की पत्नी की हत्या; मोबाइल में स्टेटस लगाया और फिर...

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:47 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के धमतरी में लक्ष्मी पूजा के दिन एक पति ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और खुद भी फांसी लगा ली। सुबह कमरे में दोनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। दंपति की शादी एक साल पहले हुई थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    पति ने गमछे से गलो घोटकर की पत्नी की हत्या (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लक्ष्मी पूजा के दिनलोग जहां सारे शुभ कार्यों में लगे रहते हैं, तो वहीं उसी रात एक पति ने अपने गमछा से अपनी पत्नी की गला घोटकर दर्दनाक हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित पति ने अपने मोबाइल के स्टेटस पर पत्नी की हत्या कर देने और स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जानकारी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह कमरे में पति-पत्नी की लाश मिली, तो स्वजनों व ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा पश्चात पोस्टमार्टम कराया और अंतिम संस्कार के लिए स्वजनों को सौंप दिया है। आरोपित पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

    पूजा-अर्चना के बाद सोने गया था कपल

    करेलीबड़ी पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम हरदी निवासी हितेश यादव (22 वर्ष) अपनी पत्नी लक्ष्मी यादव (20 वर्ष) के साथ 20 अक्टूबर की रात 11 बजे लक्ष्मी पूजा के दिन पूजा-अर्चना करने के बाद अपने घर के कमरे में सोने चले गए।

    दूसरे दिन 21 अक्टूबर की सुबह करीब सात बजे जब दोनों दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो मृतिका के जेठ गितेश्वर यादव ने आवाज लगाई और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर सीढ़ी लगाकर कमरे के खिड़की से देखा तो लक्ष्मी यादव का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके पति हितेश यादव फांसी के फंदे पर झूल रहे थे।

    रूम का दरवाजा तोड़ा गया

    स्वजनों ने तत्काल दरवाजा तोड़कर दोनों को देखा, तो मृत्यु हो चुकी थी। घटना की खबर गांव में फैला, तो देखने ग्रामीणों की भीड़ लग गई। स्वजन व ग्रामीणों ने घटना की जानकारी करेलीबड़ी पुलिस में दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं एफएसएल की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर विवेचना की।

    चूंकि मृतिका लक्ष्मी यादव नवविवाहिता होने के कारण कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में शव पंचनामा कर शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतका लक्ष्मी यादव की मृत्यु गमछा से गला घोंटने के कारण हत्यात्मक प्रकृति की बताई गई है। दोनों के शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए स्वजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।

    पुलिस ने बताया कि मृतक हितेश यादव 22 वर्ष पुत्र रघुनाथ यादव की मृत्यु साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या करने से हुई है। इस संबंध में एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि पति-पत्नी के शव मिलने के मामले में पुलिस जांच में जुट गई है।

    मोबाइल पर यह लिखकर लगाया था स्टेटस

    मृतक हितेश यादव ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने मोबाइल के स्टेटस पर लिखा था कि मैं हिम्मत यादव मैने मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव को जान सहित मार दिया हूं। कारण कुछ नहीं बस मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव की मां-बाप की वजह से मार दिया हूं और मैं भी फांसी लगा लिया हूं।

    सालभर पहले हुआ था विवाह

    मृतक के बड़े भाई ने बताया कि मृतक हितेश यादव व लक्ष्मी यादव का विवाह सालभर पहले हुआ था। मृतिका की मायका ग्राम मोहंदी है। मृतिका लक्ष्मी यादव उनका साली था। शादी के बाद पति-पत्नी दोनों ग्राम मोहंदी में अपने ससुर संतोष यादव के घर रह रहे थे। 19 अक्टूबर को दोनों दिवाली त्यौहार मनाने गांव पहुंचे हुए थे। इस दौरान यह घटना हुई है।

    हावड़ा में सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर से मारपीट व दुष्कर्म की दी धमकी, ट्रैफिक होमगार्ड समेत दो गिरफ्तार