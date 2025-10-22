हावड़ा में सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर से मारपीट व दुष्कर्म की दी धमकी, ट्रैफिक होमगार्ड समेत दो गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के हावड़ा जिले के एक सरकारी मेडिकल कालेज अस्पताल में जूनियर महिला डाक्टर के साथ मारपीट और दुष्कर्म की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस आरोप में एक ट्रैफिक होमगार्ड समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना सोमवार शाम उलुबेडिय़ा के शरत चंद्र चटर्जी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में हुई।

गिरफ्तार ट्रैफिक होमगार्ड की पहचान शेख बाबूलाल के रूप में हुई है, जो उलुबेडिय़ा ट्रैफिक गार्ड में कार्यरत है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बाबूलाल अपने एक रिश्तेदार और 10-12 अन्य लोगों के साथ अस्पताल के प्रसूति वार्ड में गया था। महिला जूनियर डाक्टर उस समय प्रसूति वार्ड में कार्यरत थी। ट्रैफिक होमगार्ड की रिश्तेदार की जांच करने के बाद, वह अस्पताल के विश्राम कक्ष में गई और वहां बैठी थी। आरोप है कि तभी बाबूलाल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया।

क्या है जूनियर डॉक्टर का आरोप जूनियर डाक्टर ने आरोप लगाया कि हमलावरों में से एक ने उनका हाथ मरोड़ा और दूसरे ने कथित तौर पर उनकी गर्दन पर थप्पड़ मारे। पीडि़ता का आरोप है कि समूह के कुछ लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही गाली-गलौज की। बाद में, वार्ड नर्स और अन्य कर्मचारियों ने उन्हें हमलावरों से बचाया।

पुलिस के अनुसार, हमलावरों का आरोप है कि प्रसूति वार्ड में होमगार्ड के रिश्तेदार के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ और कथित लापरवाही के लिए महिला जूनियर डाक्टर को निशाना बनाया गया। पीडि़ता जूनियर डाक्टर ने सोमवार रात उलुबेडिय़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने लोगों को किया गिरफ्तार उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुबह आरोपित होमगार्ड समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हावड़ा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुबिमल पाल ने कहा कि दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है।