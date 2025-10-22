'हिम्मत' ने हारी हिम्मत, दिवाली की रात लक्ष्मी की हत्या के बाद लगाया स्टेटस, फिर खुद उठाया खौफनाक कदम
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक नवविवाहित जोड़े की लाश उनके घर में मिली। युवक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पत्नी की हत्या और आत्महत्या की बात लिखी। उसने पत्नी के माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया। यह घटना हरदी गांव की है। मृतकों की पहचान हितेश यादव और लक्ष्मी यादव के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जहां एक साल पहले शादी के बंधन में बंधे नवविवाहित दंपति की लाश उनके घर में मिली। मरने से पहले युवक न इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें उसने उसने पत्नी की हत्या और फिर अपनी आत्महत्या की बात लिखी थी। कथित तौर पर युवक ने इस आत्मघाती कदम के लिए अपनी पत्नी के माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया।
दरअसल, यह पूरी घटना करेलीबाड़ी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले हरदी गांव की है। इस घटना की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान हितेश यादव उर्फ हिम्मत और उसकी 20 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी यादव के रूप में हुई है।
दिवाली मनाने आए थे गांव
शादी के कुछ महीने बाद, दंपति लक्ष्मी के माता-पिता के साथ मोहंदी गांव में रहने लगे। पुलिस ने बताया कि 19 अक्टूबर की शाम को वे परिवार के साथ दिवाली मनाने हरदी गांव आए थे। सोमवार रात करीब 11 बजे दोनों अपने कमरे में गए। अगली सुबह, जब बार-बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो हितेश के बड़े भाई गीतेश्वर यादव ने कमरे के वेंटिलेशन से देखा और लक्ष्मी को जमीन पर बेसुध पड़ा पाया और हितेश छत से लटका हुआ था।
जांच के लिए पहुंची फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम
परिवार के सदस्यों ने दरवाजा तोड़कर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए, अधिकारी ने कहा कि लक्ष्मी की हत्या दुपट्टे से गला घोंटकर की गई थी, जबकि हितेश ने साड़ी से फांसी लगाई थी। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
मैं हिम्मत यादव...
हितेश ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर लिखा, "मैं, हिम्मत यादव, ने अपनी पत्नी लक्ष्मी यादव की हत्या कर दी है। कोई कारण नहीं है, लेकिन मैंने यह उसके माता-पिता की वजह से किया। अब मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे रहा हूँ।"
गीतेश्वर ने पुलिस को बताया कि हितेश ने लगभग एक साल पहले मोहंदी गांव की रहने वाली लक्ष्मी से शादी की थी। लक्ष्मी, गीतेश्वर की पत्नी की छोटी बहन थी।
