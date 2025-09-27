Language
    CG News: सुकमा में माओवादियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार बरामद

    By Digital Desk
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:00 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने मेटागुड़ा जंगल में माओवादियों की एक हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर उसे नष्ट कर दिया। एसपी किरण चव्हाण के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में विस्फोटक बारूद और हथियार बनाने वाली मशीनें बरामद हुईं। पिछले दो वर्षों में बस्तर में कई हथियार फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं जिससे माओवादी संगठन को भारी नुकसान हुआ है।

    सुकमा में माओवादियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के मेटागुड़ा जंगल में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को माओवादियों की एक हथियार फैक्ट्री पकड़ी और उसे ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसपी किरण चव्हाण ने किया, जिसमें विस्फोटक, बारूद और हथियार बनाने में प्रयुक्त मशीनें बरामद की गईं।

    इनमें वर्टिकल मिलिंग मशीन, बीजीएल, ग्राइंडर, गैस कटर हेड्स, डायरेक्शनल आइईडी पाइप्स, स्टील पाइप पीस, लेथ मशीन, हथियारों के पुर्जे और बड़ी मात्रा में आयरन स्क्रैप शामिल हैं। माओवादी वहां बीजीएल और अन्य हथियार बना रहे थे।

    कई फैक्ट्रियां ध्वस्त

    बता दें कि पिछले दो वर्षों में बस्तर में कई हथियार फैक्ट्रियां पकड़ी और ध्वस्त की जा चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका है। लगातार बढ़ते कैंप और सघन अभियानों ने माओवादी गतिविधियों को सीमित कर दिया है।

