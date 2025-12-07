Language
    छत्तीसगढ़ के DMF घोटाले की CBI करेगी जांच, राज्य सरकार ने दी अनुमति

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुए लगभग 500 करोड़ रुपये के डीएमएफ घोटाले की जांच अब सीबीआई भी करेगी। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। खदा ...और पढ़ें

    छत्तीसगढ़ के DMF घोटाले की CBI करेगी जांच (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुए लगभग 500 करोड़ रुपये के डिस्टि्रक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले की जांच ईडी के साथ ही अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भी की जाएगी।

    राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी है।बता दें कि राज्य में खदानों से प्राप्त होने वाले राजस्व का कुछ हिस्सा खदान प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए रखा जाता है। इस राशि को डीएमएफ में जमा कराया जाता है।

    फंड से कराए गए कार्यों में हुआ भ्रष्टाचार

    इस फंड से कराए गए कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ। जांच एजेंसी ईडी के अनुसार कोरबा डीएमएफ फंड से टेंडर आवंटन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें अधिकारियों और राजनीतिक रसूखदारों को 25 से 40 प्रतिशत तक कमीशन दिया गया।

