छत्तीसगढ़ के DMF घोटाले की CBI करेगी जांच, राज्य सरकार ने दी अनुमति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुए लगभग 500 करोड़ रुपये के डिस्टि्रक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले की जांच ईडी के साथ ही अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भी की जाएगी।

राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी है।बता दें कि राज्य में खदानों से प्राप्त होने वाले राजस्व का कुछ हिस्सा खदान प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए रखा जाता है। इस राशि को डीएमएफ में जमा कराया जाता है।