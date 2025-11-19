आतंकी साजिश का पर्दाफाश! छत्तीसगढ़ ATS ने 2 नाबालिगों को किया गिरफ्तार, ISIS से जुड़े होने का आरोप
छत्तीसगढ़ एटीएस ने रायपुर से दो नाबालिगों को आईएसआईएस से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार, आईएसआईएस ने सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट के जरिए उनका ब्रेनवॉश किया और उन्हें देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये नाबालिग पाकिस्तान-आधारित मॉड्यूल का हिस्सा थे, जो इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी से भारतीय युवाओं से संपर्क कर रहा था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीते कुछ दिन से फरीदाबाद मॉड्यूल, दिल्ली ब्लास्ट और नौगाम ब्लास्ट के बाद देश में डर का माहौल है। सुरक्षा एजेंसियां देश में बिछे आतंक के जाल से रोज पर्दा उठा रहीं हैं। वहीं, अब छत्तीसगढ़ ATS ने भी रायपुर से दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़े होने का आरोप है।
छत्तीसगढ़ ATS ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नाबालिग ISIS के लिए काम कर रहे थे। ATS के अनुसार, ISIS ने सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट के जरिए दोनों नाबालिगों को ब्रेन वॉश किया और उन्हें देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जा रही थी।
कैसे किया गुमराह?
ATS ने बताया कि ISIS के पाकिस्तान आधारित मॉड्यूल ने इंस्टाग्राम पर फेक आई के माध्यम से भारतीय युवाओं से संपर्क किया। उन्हें जिहादी विचारधारा का प्रसार करने और देश में कट्टरपंथ फैलाने का काम दिया गया था। साथ ही उन्हें इंस्टाग्राम ग्रुप चैट में भी एड किया गया था।
ATS ने किया गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ ATS ने दोनों नाबालिगों को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उनके खिलाफ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ATS को शक है कि ISIS छत्तीसगढ़ में मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। नाबालिगों से जुड़े लोगों की भी तलाश की जा रही है।
उपमुख्यमंत्री ने दी जानकारी
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के अनुसार, "रायपुर के दो नाबालिग ISIS से जुड़े थे और पाकिस्तानी मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर देश में सक्रिय थे और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे।"
छत्तीसगढ़ ATS को पहले दोनों नाबालिगों पर शक था। वहीं, जब उनकी देश विरोधी गतिविधियां साबित हो गईं, तो दोनों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
