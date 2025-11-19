शीतलहर की चपेट में एमपी के अलावा ये 5 राज्य, यूपी-बिहार और दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। मौसम विभाग ने आज भी 5 राज्यों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश शीतलहर की चपेट में आने वाले हैं। खासकर आज और कल कई जगहों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम और मध्य भारत में अगले 24 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। मगर, उसके बाद अगले 4 दिनों में तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। 4 राज्यों में होगी बारिश IMD ने 18-24 नवंबर तक दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहस लक्षद्वीप के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश के कारण तमिलनाडु में जलभराव की स्थिति बन गई है।

हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति और मनाली के आसपास के इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। मनाली में न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं, शीतलहर के कारण पहाड़ी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान लगाया है।

धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। फोटो- पीटीआई दिल्ली में छाएगा कोहरा और बादल राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध के साथ होगी, जिसके कारण ठंड का एहसास बढ़ सकता है। IMD के अनुसार, आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है।