छत्तीसगढ़ में 10 वर्षीय बच्चे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पांचवीं का था छात्र

छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में एक दुखद घटना घटी जहाँ 10 वर्षीय हार्दिक रवि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हार्दिक जो पाँचवीं कक्षा का छात्र था घटना के समय घर पर अकेला था उसके माता-पिता बाहर गए हुए थे। शाम को खेलते समय वह अचानक कमरे में गया और फांसी लगा ली। बच्चे की आत्महत्या का कारण अज्ञात है जिससे परिवार सदमे में है।

छत्तीसगढ़ में 10 वर्षीय बच्चे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या (फाइल फोटो)