छत्तीसगढ़ में 10 वर्षीय बच्चे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पांचवीं का था छात्र
छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में एक दुखद घटना घटी जहाँ 10 वर्षीय हार्दिक रवि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हार्दिक जो पाँचवीं कक्षा का छात्र था घटना के समय घर पर अकेला था उसके माता-पिता बाहर गए हुए थे। शाम को खेलते समय वह अचानक कमरे में गया और फांसी लगा ली। बच्चे की आत्महत्या का कारण अज्ञात है जिससे परिवार सदमे में है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में 10 वर्षीय बच्चे हार्दिक रवि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसके माता-पिता घर पर नहीं थे। हार्दिक, जो पांचवीं कक्षा का छात्र था, सोमवार की शाम अपने भाई-बहनों के साथ खेल रहा था।
शाम साढ़े छह बजे अचानक वह घर के एक कमरे में चला गया। कुछ समय बाद, जब उसका भाई उसे बुलाने गया, तो उसने देखा कि हार्दिक फांसी के फंदे से लटका हुआ है। उसने तुरंत अपने माता-पिता को सूचित किया।
डॉक्टर ने मृत घोषित किया
खबर मिलते ही पिता भारत जसवंत रवि और मां घर पहुंचे और बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे ने आत्महत्या का कदम क्यों उठाया, यह सवाल माता-पिता और रिश्तेदारों को परेशान कर रहा है।
