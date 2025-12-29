17 साल के युवकों ने प्रवासी मजदूर को किया लहूलुहान, वायरल वीडियो पर तमिलनाडु में गरमाई सियासत
चेन्नई में 17 वर्षीय चार युवकों ने एक प्रवासी मजदूर पर हमला किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। महाराष्ट्र के पीड़ित मजदूर का तिरुवल्लुर के सरकारी अस् ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है। चेन्नई पुलिस ने 4 युवाओं को हिरासत में लिया है। उनपर प्रवासी मजदूर पर हमला करने का आरोप है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चारों आरोपियों को प्रवासी मजदूर पर हमला करते हुए देखा जा सकता है।
पुलिस के अनुसार चारों में से एक आरोपी ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बैकग्राउंड में तमिल गाना लगाया गया था। वहीं, एक अन्य वीडियो में आरोपी को धारदार हथियार से मजदूर पर हमला करते नजर आ रहा है।
पीड़ित अस्पताल में भर्ती
पीड़ित व्यक्ति महाराष्ट्र का रहने वाला है, जो तमिलनाडु में काम करता है। आरोपियों ने उसे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया है। पीड़ित का तिरुवल्लुर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
तमिलनाडु पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनकी उम्र 17 साल है। इनमें से 3 आरोपी चेंगलपट्टू के रहने वाले हैं और चौथा आरोपी पहले भी जेल की सजा काट चुका है। कोर्ट ने पढ़ाई का हवाला देते हुए उसे जमानत पर रिहा किया था।
मामले पर छिड़ा सियासी संग्राम
तमिलनाडु के सांसद कार्ति चिदंबरम ने घटना पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से फोन पर बात की है। कार्ति चिदंबरम का कहना है, "मैं अपनी पुरानी मांग दोहराना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि पुलिस अपना लोहा मनवाए। पूरे राज्य में तुरंत ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए। सभी गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए। सभी हिस्ट्री शीटर्स को हफ्ते में 3 बार नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करना चाहिए।"
इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी DMK सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपराध पर काबू पाने में विफल रही है। AIADMK नेता कोवई सत्यन ने कहा, "DMK के द्रविड़ मॉडल की उपलब्धि है। जब नाबालिगों के हाथ में ड्रग्स देंगे, तो यही होगा। तमिलनाडु भारत का नया एम्स्टर्डम है, जो नशीले पदार्थों का गढ़ बन चुका है। इन आरोपियों को नाबालिग की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।"
