Chennai: चेन्नई के होटल में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट में पैर फंसने से शख्स की मौत; केस दर्ज

चेन्नई, एएनआई। चेन्नई के होटल में एक हाउसकीपिंग स्टाफ बड़े हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल, पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 24 वर्षीय हाउसकीपिंग स्टाफ का एक पैर सर्विस लिफ्ट के बाहर ही फंस गया, जिसमें उसकी जान चली गई। पुलिस ने की मृतक की पहचान पुलिस ने मृतक की पहचान पेरम्बूर के हैदर गार्डन मेन रोड के निवासी के अभिषेक के रूप में की है। पुलिस ने घटना के संबंध में तीन लोगों के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, यह हादसा रविवार की दोपहर करीब दो बजे शहर के डॉक्टर राधाकृष्णन सलाई के पास स्थित एक होटल में हुआ है। लिफ्ट के दरवाजे में फंसी ट्रॉली पीड़ित होटल की नौंवी मंजिल से अपना काम कर के वापस जा रहा था, जिस दौरान उसने लिफ्ट में अपनी ट्रॉली घुसाई उसी दौरान हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक, वह लिफ्ट में घुसा ही था और 8वीं मंजिल पर पहुंचने के लिए बटन दबाया था, तभी उसे संदेह हुआ की उसकी ट्रॉली लिफ्ट के दरवाजे में फंस गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा, "दोपहर करीब 2.30 बजे वह ट्रॉली लेकर 9वीं मंजिल की लिफ्ट में दाखिल हुआ। उसने 8वीं मंजिल का बटन दबाया, लेकिन ट्रॉली दरवाजे में फंस गई और अभिषेक बीच में फंस गया, जैसे ही लिफ्ट चलने लगी, वह लिफ्ट के बीच में फंस गया। लिफ्ट और आठवीं मंजिल के बीच में फंसकर उसकी जान चली गई।" कड़ी मशक्कत के बाद निकला शव हादसे की जानकारी मिलने के बाद मायलापुर फायर ब्रिगेड और एग्मोर रेस्क्यू सर्विस मौके पर पहुंची और रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे शव बरामद किया। बाद में मृतक के परिवार को सूचित कर के शव को पोस्टमार्टम के लिए रोयापेट सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। आरोपियों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, "अभिषेक के भाई अविनेश कुमार से शिकायत मिलने के बाद, 304 (ए) (आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गोकुल के लिफ्ट प्रभारी, मुख्य अभियंता विनोथ कुमार और होटल ऑपरेटिंग मैनेजर कुमार पर मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।

