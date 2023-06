Pune: बात न होने पर नाराज प्रेमी ने दिनदहाड़े लड़की पर किया हमला, बचाने आए दोस्त को भी पहुंचाई चोट; केस दर्ज

Pune Crime News पुणे में एक युवक ने अपनी दोस्त पर धारदार हथियार से दिनदहाड़े हमला कर दिया। आरोपी और पीड़िता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे लेकिन कुछ दिन पहले ही दोनों की बातें बंद हो गई थी। इसके बाद मौका देखकर आरोपी ने लड़की से बात करने की कोशिश की लेकिन लड़की के इनकार करने पर गुस्साए आरोपी ने उस पर हमला कर दिया।

पुणे में नाराज प्रेमी ने लड़की पर किया हमला

पुणे, पीटीआई। महाराष्ट्र के पुणे शहर में मंगलवार को दिनदहाड़े एक 19 वर्षीय महिला पर उसके दोस्त ने कथित तौर पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। पुलिस ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि यह घटना सदाशिव पेठ के पेरुगेट इलाके में सुबह करीब 10 बजे हुई। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे आरोपी और पीड़िता पुलिस अधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, "यह घटना सदाशिव पेठ के पेरुगेट इलाके में सुबह करीब 10 बजे हुई है। पीड़िता और आरोपी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और लड़की ने हाल ही में लड़के से बात करना बंद कर दिया था। कुछ दिन पहले बंद हुई थी बातें पुलिस उपायुक्त (जोन 1) संदीप सिंह गिल ने कहा, "आज सुबह, लड़की मोटरसाइकिल पर अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ कही जा रही थी, तभी युवक उस महिला के पास पहुंच गया। जैसे ही युवक ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, उसने बात करने से इनकार कर दिया। इस बात से युवक काफी भड़क गया और एक तेज हथियार निकाल कर लड़की पर हमला कर दिया।" लड़की का दूर तक किया पीछा तभी लड़की के दोस्त ने उस युवक को रोकने की कोशिश की और मौका पाकर लड़की वहां से भाग गई। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने लड़की का पीछा किया, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे रोक लिया। अधिकारी ने कहा कि लड़की के सिर और हाथ में चोटें आईं और प्राथमिक उपचार के बाद उसे छोड़ दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला घटना के सीसीटीवी फुटेज में लड़की अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई दे रही है, जबकि आरोपी सड़क पर चलते और उससे बात करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति आरोपी का सामना करने के लिए उतरता है, लेकिन आरोपी अपने बैग से एक धारदार हथियार निकालता है और महिला का पीछा करने से पहले उस व्यक्ति पर हमला करना शुरू कर देता है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। केस दर्ज होने के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Shalini Kumari