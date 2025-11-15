चेन्नई एयरपोर्ट पर 28 किलो हाई-ग्रेड गांजा जब्त, फुकेट से लाई जा रही थी करोड़ों की हाइड्रोपोनिक वीड; दो महिलाएं गिरफ्तार
चेन्नई हवाई अड्डे पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दो महिलाओं से 28 किलो से अधिक हाई-ग्रेड हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है। जांच में पता चला कि गांजा फुकेट से लाया जा रहा था और इसे चेन्नई में सप्लाई किया जाना था। गिरफ्तार महिलाओं में एक रियल एस्टेट ऑपरेटर और एक पूर्व हाउस मेड शामिल हैं। NCB मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने दो महिलाओं से 28 किलो से ज्यादा हाई-ग्रेड हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। यह बरामदगी संदिग्ध यात्रा पैटर्न और बैगेज चेक के दौरान हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने दोनों के सूटकेस की गहन तलाशी ली।
NCB के मुताबिक, यह कार्रवाई 13 नवंबर को की गई और बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है। सूटकेस में गांजा बेहद टाइट तरीके से पैक किया गया था ताकि सुरक्षा जांच में पकड़ न आए।
फुकेट से खरीदा गया था ड्रग्स
जांच में पता चला कि दोनों महिलाएं यह हाइड्रोपोनिक गांजा फुकेट (थाईलैंड) से खरीदकर भारत ला रही थीं। योजना थी कि इसे चेन्नई में आगे सप्लाई किया जाए। गिरफ्तार महिलाओं में एक रियल एस्टेट ऑपरेटर है, जिसे कथित तौर पर ज्यादा मुनाफे के लालच में फंसाया गया।
दूसरी महिला दुबई में हाउस मेड रह चुकी है और चेन्नई में छोटे-मोटे फिल्म सपोर्ट रोल भी करती है। सूटकेस उन्हें फुकेट एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने दिए थे और कहा था कि चेन्नई में पहुंचाकर दे देना है।
NCB की जांच तेज
NCB अधिकारियों को शक है कि यह हाई-ग्रेड 'हाइड्रोपोनिकवीड' चेन्नई शहर में और संभवतः कोलिवुड फिल्म सर्कल से जुड़े लोगों तक पहुंचाई जानी थी। एजेंसी अब थाईलैंड में सप्लायर्स और भारत में रिसीवर्स का पता लगा रही है। दोनों महिलाओं के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। NCB ने नागरिकों से अपील की है कि 1933 हेल्पलाइन पर ड्रग्स से जुड़ी जानकारी साझा करें, पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
