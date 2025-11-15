चेन्नई एयरपोर्ट पर 28 किलो हाई-ग्रेड गांजा जब्त, फुकेट से लाई जा रही थी करोड़ों की हाइड्रोपोनिक वीड; दो महिलाएं गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने दो महिलाओं से 28 किलो से ज्यादा हाई-ग्रेड हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। यह बरामदगी संदिग्ध यात्रा पैटर्न और बैगेज चेक के दौरान हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने दोनों के सूटकेस की गहन तलाशी ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

NCB के मुताबिक, यह कार्रवाई 13 नवंबर को की गई और बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है। सूटकेस में गांजा बेहद टाइट तरीके से पैक किया गया था ताकि सुरक्षा जांच में पकड़ न आए।

फुकेट से खरीदा गया था ड्रग्स जांच में पता चला कि दोनों महिलाएं यह हाइड्रोपोनिक गांजा फुकेट (थाईलैंड) से खरीदकर भारत ला रही थीं। योजना थी कि इसे चेन्नई में आगे सप्लाई किया जाए। गिरफ्तार महिलाओं में एक रियल एस्टेट ऑपरेटर है, जिसे कथित तौर पर ज्यादा मुनाफे के लालच में फंसाया गया।