तमिलनाडु में 4 नाबालिगों ने प्रवासी मजदूर पर किया हमला, पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती; हिरासत में आरोपी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई के पास एक प्रवासी मजदूर पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में चार किशोरों को गिरफ्तार किया है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ट्रेन के अंदर एक प्रवासी मजदूर को परेशान करने और हमला करते हुए दिखाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपियों में से एक ने बाद में हमले का वीडियो इंस्टाग्राम रील के तौर पर शेयर किया, जिसमें वह माचेते लहरा रहा था और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर एक तमिल गाना इस्तेमाल कर रहा था। एक अन्य वीडियो में आरोपियों को एक घर के पास पीड़ित पर मोचते से हमला करते हुए देखा गया। हमलावरों में से एक ने पीड़ित के पास खड़े होकर विक्ट्री साइन बनाकर पोज दिया। इस हमले में महाराष्ट्र का रहने वाला पीड़ित खून से लथपथ हो गया। उसका तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

चार में से तीन आरोपियों को जुवेनाइल होम भेजा हिरासत में लिए सभी चार आरोपियों की उम्र 17 साल है। उनमे से तीन को जुवेनाइल होम भेज दिया गया, जबकि चौथे आरोपी को कोर्ट ने उसकी पढ़ाई का हवाला देते हुए जमानत दे दी।