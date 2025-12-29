Language
    तमिलनाडु में 4 नाबालिगों ने प्रवासी मजदूर पर किया हमला, पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती; हिरासत में आरोपी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:57 PM (IST)

    तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई में एक प्रवासी मजदूर पर हमला करने के आरोप में चार किशोरों को गिरफ्तार किया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जि ...और पढ़ें

    तमिलनाडु में प्रवासी मजदूर पर हमला। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई के पास एक प्रवासी मजदूर पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में चार किशोरों को गिरफ्तार किया है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ट्रेन के अंदर एक प्रवासी मजदूर को परेशान करने और हमला करते हुए दिखाया गया।

    आरोपियों में से एक ने बाद में हमले का वीडियो इंस्टाग्राम रील के तौर पर शेयर किया, जिसमें वह माचेते लहरा रहा था और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर एक तमिल गाना इस्तेमाल कर रहा था।

    एक अन्य वीडियो में आरोपियों को एक घर के पास पीड़ित पर मोचते से हमला करते हुए देखा गया। हमलावरों में से एक ने पीड़ित के पास खड़े होकर विक्ट्री साइन बनाकर पोज दिया। इस हमले में महाराष्ट्र का रहने वाला पीड़ित खून से लथपथ हो गया। उसका तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    चार में से तीन आरोपियों को जुवेनाइल होम भेजा

    हिरासत में लिए सभी चार आरोपियों की उम्र 17 साल है। उनमे से तीन को जुवेनाइल होम भेज दिया गया, जबकि चौथे आरोपी को कोर्ट ने उसकी पढ़ाई का हवाला देते हुए जमानत दे दी।

    कांग्रेस सांसद की पुलिस से मांग

    तमिलनाडु के शिवगंगा से सांसद कार्ति चिदंबरम ने पुलिस से जनता को सुरक्षित महसूस कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पिछली मांग दोहराता हूं।

    तमिलनाडु पुलिस के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का समय आ गया है। प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन ऑपरेशन की तुरंत जरूरत है। सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों की बड़े पैमाने पर चेकिंग और पहचान की जांच की जानी चाहिए। सभी हिस्ट्री शीटरों को हफ्ते में तीन बार नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए।