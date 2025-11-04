'पापा स्वर्ग में हैं...', चार्ली कर्क की मौत के बाद बेटी को सता रही उनकी याद, क्या बोली मां एरिका?

Language
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:58 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के सहयोगी चार्ली कर्क की हत्या के बाद, उनकी पत्नी एरिका कर्क ने बताया कि उनके बच्चे अपने पिता के बिना कैसे रह रहे हैं। एरिका ने बताया कि उनकी बेटी अक्सर अपने पिता के बारे में पूछती है और उनसे बात करना चाहती है। एरिका ने अपनी बेटी को समझाया कि उसके पिताजी स्वर्ग में हैं और वह उनसे आसमान की ओर देखकर बात कर सकती है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के सहयोगी चार्ली कर्क की हत्या के बाद उनकी पत्नी एरिका कर्क ने बताया है कि उनके बच्चे अपने पिता के बिना कैसे रह रहे हैं। चार्ली को लगभग दो महीने पहले यूटा विश्वविद्यालय के एक इवेंट के दौरान हत्या कर दी गई थी।

    फॉक्स न्यूज के जेसी वाटर्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, एरिका ने कहा कि उनके बच्चे अभी भी अपने पिता के बारे में पूछते हैं और खासकर उनकी बेटी के मन में पिता से बात करने को लेकर सवाल उठते हैं। एरिका की तीन साल की बेटी और एक साल का बेटा है।

    कैमरे पर रोने लगीं एरिका

    इस इंटरव्यू के एक अंश में देखा जा सकता है एरिका अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हुए रोती हुई दिखाई देती हैं। चार्ली की मौत के बाद, एरिका ने अपने बच्चों को बताया कि उनके पिता जीसस के साथ एक यात्रा पर गए हैं। होस्ट वाटर्स ने पूछा, "क्या वे अब भी पूछ रहे हैं, 'पिताजी कहां हैं?'

    एरिका जवाब देती हैं, "हां, मेरी बेटी पूछती रहती है, लेकिन यह वाकई बहुत अच्छा है क्योंकि मैं उसे कुछ बातें समझाती रहती हूं। और मैंने कहा, अगर तुम्हें कभी डैडी से बात करनी हो, तो बस आसमान की तरफ देखो और उनसे बात करना शुरू कर दो। वो तुम्हें सुन सकते हैं।"

    एरिका अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहतीं हैं, "और मैंने उससे कहा, मैंने कहा, तुम्हें पता है डैडी स्वर्ग में हैं। वो बोली, 'तुम्हें लगता है मैं कभी जा पाऊंगी?' मैंने कहा, 'बेबी, हम सब एक दिन जाएंगे। हम सब एक दिन जाएंगे।'"

    गोली मारकर कर दी गई थी हत्या

    31 वर्षीय चार्ली कर्क की 10 सितंबर को यूटा वैली विश्वविद्यालय में एक भाषण के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

    22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी कर्क को गोली मारने का आरोप लगाया गया है। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे मौत की सजा हो सकती है। हालांकि, एरिका ने रॉबिन्सन को माफ कर दिया है।

