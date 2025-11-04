राजस्थान: चलती ट्रेन में आर्मी जवान की हत्या, बहस के बाद कोच अटेंडेंट ने चाकू से गोदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बीकानेर स्टेशन के पास चलती ट्रेन में कोच अटेंडेंट के बीच हुई झड़प के बाद रविवार देर रात एक सैन्यकर्मी की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब सैनिक साबरमती एक्सप्रेस से अपने घर जा रहा था।

पीड़ित की पहचान गुजरात के रहने वाले जिगर कुमार के रूप में हुई है। वह फिरोजाबाद से साबरमती एक्सप्रेस में सवार होकर साबरमती जा रहा था। यात्रा के दौरान, सैनिक और कोच अटेंडेंट के बीच विवाद हो गया। इसके बाद, एक अटेंडेंट ने कुमार पर चाकू से हमला कर दिया