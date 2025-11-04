राजस्थान: चलती ट्रेन में आर्मी जवान की हत्या, बहस के बाद कोच अटेंडेंट ने चाकू से गोदा
राजस्थान के बीकानेर स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में एक सैन्यकर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गुजरात निवासी जिगर कुमार फिरोजाबाद से साबरमती जा रहे थे, तभी कोच अटेंडेंट से विवाद हो गया। पुलिस ने तीन कोच अटेंडेंट को हिरासत में लिया है। घटना के बाद कोच को सील कर दिया गया और एफएसएल टीम जांच करेगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बीकानेर स्टेशन के पास चलती ट्रेन में कोच अटेंडेंट के बीच हुई झड़प के बाद रविवार देर रात एक सैन्यकर्मी की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई।
एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब सैनिक साबरमती एक्सप्रेस से अपने घर जा रहा था।
पीड़ित की पहचान गुजरात के रहने वाले जिगर कुमार के रूप में हुई है। वह फिरोजाबाद से साबरमती एक्सप्रेस में सवार होकर साबरमती जा रहा था। यात्रा के दौरान, सैनिक और कोच अटेंडेंट के बीच विवाद हो गया। इसके बाद, एक अटेंडेंट ने कुमार पर चाकू से हमला कर दिया
हिरासत में कोच अटेंडेंट
हमले में कथित रूप से शामिल तीन कोच अटेंडेंट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद सेना के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का आकलन करने के लिए देर रात पीबीएम अस्पताल पहुंचे।
चलती ट्रेन में होगी एफएसएल जांच
साबरमती एक्सप्रेस के जिस एसी कोच में सिपाही को चाकू मारा गया था, उसे सील कर दिया गया है। यात्रियों को दूसरे डिब्बे में ट्रांसफर कर दिया गया है।
इस डिब्बे में आरपीएफ के जवान यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन के जोधपुर पहुंचते ही एफएसएल टीम भी ट्रेन में मौजूद रहेगी। चूंकि ट्रेन को रोका नहीं जा सकता था, इसलिए चलती ट्रेन में जांच की जाएगी।
