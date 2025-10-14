गुजरात के स्कूल में नॉनवेज पार्टी के बाद बवाल, वीडियो वायरल होने के बाद टीचर सस्पेंड 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के सूरत में एक शिक्षक को विद्यालय परिसर में गेट टुगेदर का आयोजन करना महंगा पड़ गया। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। समिति ने शिक्षक पर विद्यालय परिसर में मांसाहारी भोजन परोसने और कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगाया है।

दरअसल, मूल रूप से अंग्रेजी माध्यम का यह स्कूल पहले तेलुगु भाषा की कक्षाएं संचालित करता था, जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया। इस बात की जानकारी नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कपाड़िया ने दी है।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, स्कूल के प्रभारी शिक्षक प्रभाकर पहले तेलुगु पढ़ाते थे। तेलुगु विषय के रूप में तेलुगु को बंद करने के बाद, उन्हें अंग्रेजी माध्यम स्कूल का प्रभारी नियुक्त किया गया।

नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कपाड़िया ने बताया कि स्कूल संख्या 342 में 9-10 साल पहले स्कूल से पास हुए पूर्व छात्रों के लिए स्कूल परिसर में एक गेट-टुगेदर का आयोजन किया था। पार्टी के दौरान, उन्होंने मेहमानों को चिकन से बने व्यंजन परोसे गया।