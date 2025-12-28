बंगाल में अभिनेता जीत के कार्यक्रम के दौरान अफरा-तफरी, कई घायल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के साल्टलेक स्टेडियम में लियोन मेसी के कार्यक्रम में हुई अफरातफरी के बाद बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर मेले में लोकप्रिय बांग्ला फिल्म अभिनेता जीत के कार्यक्रम के दौरान भी अफरा-तफरी देखने को मिली।

कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार घटना शनिवार रात करीब आठ बजे उस समय घटी, जब अभिनेता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मेले में उमड़ पड़े। भारी भीड़ के कारण कई लोग मेले के मैदान से बाहर निकलकर आसपास की सड़कों पर फैल गए।