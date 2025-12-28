Language
    बंगाल में अभिनेता जीत के कार्यक्रम के दौरान अफरा-तफरी, कई घायल

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:59 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर मेले में अभिनेता जीत के कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ के कारण अफरा-तफरी मच गई। शनिवार रात करीब 8 बजे हुई इस ...और पढ़ें

    Hero Image

    एक्टर जीत के कार्यक्रम में मची भगदड़। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के साल्टलेक स्टेडियम में लियोन मेसी के कार्यक्रम में हुई अफरातफरी के बाद बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर मेले में लोकप्रिय बांग्ला फिल्म अभिनेता जीत के कार्यक्रम के दौरान भी अफरा-तफरी देखने को मिली।

    कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार घटना शनिवार रात करीब आठ बजे उस समय घटी, जब अभिनेता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मेले में उमड़ पड़े। भारी भीड़ के कारण कई लोग मेले के मैदान से बाहर निकलकर आसपास की सड़कों पर फैल गए।

    स्थिति हो गई बेकाबू

    वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'कई आगंतुक आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं कर पाए, जिसके चलते धक्का-मुक्की शुरू हो गई और स्थिति कुछ समय के लिए नियंत्रण से बाहर हो गई।

    उन्होंने बताया कि घायलों को मामूली चोटें आई हैं। एहतियात के तौर पर कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया।

