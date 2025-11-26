CGPSC PCS Notification 2025: छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी, रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारियों के लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) की ओर से छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम डेट एवं रजिस्ट्रेशन की डेट की घोषणा कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक सीजीपीएससी पीसीएस 2025 के लिए आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर 2025 तक जारी रहेंगे। योग्य एवं इच्छुक अभ्यथी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे।

