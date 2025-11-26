CGPSC PCS Notification 2025: छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी, रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे स्टार्ट
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य सेवा भर्ती परीक्षा (CGPSC PCS 2025) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर तिथियों की घोषणा कर दी गई है। प्रीलिम एग्जाम के लिए आवेदन 1 से 30 दिसंबर तक लिए जायेंगे वहीं परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारियों के लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) की ओर से छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम डेट एवं रजिस्ट्रेशन की डेट की घोषणा कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक सीजीपीएससी पीसीएस 2025 के लिए आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर 2025 तक जारी रहेंगे। योग्य एवं इच्छुक अभ्यथी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण तिथियां
|प्रीलिम एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की डेट
|1 दिसंबर 2025
|एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि
|30 दिसंबर 2025
|प्रारंभिक परीक्षा की तिथि
|22 फरवरी 206
|मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि
|16, 17, 18 एवं 19 मई 2026
भर्ती विवरण
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 238 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर चयन प्रीलिम, मेंस एवं इंटरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-
नोटिफिकेशन (PDF) डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
योग्यता एवं मापदंड
सीजी पीसीएस भर्ती 2025 में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा जो उम्मीदवार स्नातक के अंतिम वर्ष के पेपर दे चुके हैं या देने जा रहे हैं वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन के लिए पात्र हैं।
शैक्षिक योग्यता के साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
