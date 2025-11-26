Language
    RRB NTPC: रेलवे एनटीपीसी यूजी एवं ग्रेजुएट पदों पर आवेदन का अंतिम मौका, जल्द करें अप्लाई, कल है लास्ट डेट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:41 AM (IST)

    आरआरबी की ओर से एनटीपीसी यूजी एवं ग्रेजुएट पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट 27 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में अभी एक किसी कारणवश फॉर्म न भर पाने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कल के बाद विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट/ सीईएन संख्या 06/2025) भर्ती और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल (CEN 7/2025) भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 27 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो युवा 12th या स्नातक उत्तीर्ण हैं और रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    स्वयं कर सकते हैं अप्लाई

    भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी घर बैठे स्वयं ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए नीचे आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म का लिंक दिया जा रहा है जिससे आप आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

    • आरआरबी एनटीपीसी भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म 2025 भरने के लिए सबसे पहले पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

    RRB NTPC Vacancy

    कैटेगरी के अनुसार निर्धारित एप्लीकेशन फीस

    अनरिजर्व, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को फीस के रूप में 500 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी, एसटी, पीएच एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ध्यान रखें कि स्टेज 1 सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद अनरिजर्व, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग 400 रुपये एवं एससी, एसटी, पीएच एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को पूरा शुल्क रिफंड कर दिया जायेगा।

    यूजी एवं ग्रेजुएट पदों के लिए क्या है योग्यता

    अंडर ग्रेजुएट पोस्ट
    आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों को हिंदी/ अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

    ग्रेजुएट पोस्ट के लिए पात्रता
    आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती में शामिल होने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होने के साथ उम्मीदवारों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी/ टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु पदानुसार 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें कि दोनों ही पदों के लिए आरक्षित वर्ग से आने वाले युवाओं को छूट दी जाएगी।

