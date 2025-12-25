Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mumbai Local Train: नए साल की पूर्व संध्या पर रेलवे का तोहफा, चार स्पेशल ट्रेनें चलाने का एलान

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    नए साल की पूर्व संध्या पर रेलवे ने यात्रियों को तोहफा दिया है। रेलवे ने चार स्पेशल ट्रेनें चलाने का एलान किया है। यह फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्या ...और पढ़ें

    Hero Image

    नए साल की पूर्व संध्या पर रेलवे का तोहफा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के लोगों को 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 की आधी रात को मध्य रेलवे चार स्पेशल सब अर्बन ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों के चलने से देर रात तक चलने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, ये स्पेशल सेवाएं मेन लाइन और हार्बर लाइन दोनों पर चलेंगी, जिससे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में नए साल का जश्न मनाने वाले यात्रियों के लिए यात्रा आसान और सुरक्षित होगी।

    मध्य रेलवे ने जारी किया बयान

    इस संबंध में मध्य रेलवे ने अपने एक बयान में बताया कि नए साल की पूर्व संध्या पर एक स्पेशल लोकल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से सुबह 1.30 बजे रवाना होगी और मेन लाइन पर कल्याण सुबह 3.00 बजे पहुंचेगी। जबकि, एक और स्पेशल सर्विस कल्याण से सुबह 1:30 बजे रवाना होगी और CSMT सुबह 3:00 बजे पहुंचेगी।

    जानकारी के अनुसार, हार्बर लाइन पर नए साल की स्पेशल सबअर्बन ट्रेन CSMT से सुबह 1:30 बजे निकलेगी और पनवेल सुबह 2:50 बजे पहुंचेगी। इसी तरह, एक और स्पेशल ट्रेन पनवेल से सुबह 1:30 बजे निकलेगी और CSMT सुबह 2:50 बजे पहुंचेगी।

    किन स्टेशनों पर रुकेंगी ट्रेनें?

    मध्य रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की घोषणा करते हुए यह भी साफ किया कि सभी चारों स्पेशल ट्रेनें अपने-अपने रूट के सभी स्टेशनों पर रुकेंगी।

    यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इन एक्स्ट्रा सेवाओं पर ध्यान दें, देर रात की यात्रा के लिए इनका इस्तेमाल करें और नए साल के जश्न के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।

    बिना टिकट नहीं कर पाएंगे यात्रा

    वहीं, त्योहारों के समय बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सेंट्रल रेलवे ने गुरुवार को कहा कि उसने बिना परमिट और बिना टिकट यात्रा के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

    अधिकारियों ने आगे कहा कि हमने असली यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत टिकट चेकिंग अभियान को तेज़ कर दिया है। 