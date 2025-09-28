तमिलनाडु में भगदड़ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, एक्टर विजय से भी हो सकती है पूछताछ

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख विजय की चुनावी रैली के दौरान मची भगदड़ पर तमिलनाडु सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राज्य सरकार ने भी घटना को लेकर आयोग का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता रिटायर जज करेंगे। वहीं भगदड़ को लेकर एक्टर विजय से भी पूछताछ हो सकती है।

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख विजय की चुनावी रैली के दौरान मची भगदड़ पर तमिलनाडु सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु सरकार को भेजे अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने भगदड़ की स्थिति और पीडि़तों के बचाव एवं उपचार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार ने भी घटना को लेकर आयोग का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता रिटायर जज करेंगे। वहीं, भगदड़ को लेकर एक्टर विजय से भी पूछताछ हो सकती है। अमित शाह ने भगदड़ की स्थिति का जायजा लिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बात कर करूर में भगदड़ के बाद की स्थिति का जायजा लिया और उन्हें स्थिति से निपटने के लिए हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया।

अमित शाह ने कही ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक बयान में कहा- '' करूर में हुई भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दु:खी हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।''

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ''तमिलनाडु के रैली में हुई दुखद दुर्घटना से अत्यंत दुखी हूं। निर्दोष लोगों की जान जाना सचमुच हृदयविदारक है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।''

राहुल गांधी ने भी दुख जताया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी भगदड़ की घटना में कई लोगों की मौत पर दुख जताया। राहुल गांधी ने कहा- '' दुखद घटना से बहुत दुखी हूं, जिसने कई बहुमूल्य जिंदगियां छीन लीं। मेरी संवेदनाएं उनके प्रियजनों के साथ हैं और मैं उन सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।''

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर दुख जताया और पीडि़तों के प्रति संवदेना जताई। उधर, सत्तारूढ़ द्रमुक ने भगदड़ को लेकर विजय पर निशाना साधा। द्रमुक प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने कहा: ''यह दिल दहला देने वाली घटना है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस रैली के आयोजक ही स्पष्ट रूप से जिम्मेदार हैं।''

उन्होंने आयोजकों पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया क्योंकि वे कुछ आकर्षक ड्रोन तस्वीरें दिखाना चाहते थे ताकि यह दिखाया जा सके कि रैली में इतने सारे लोग आए थे। उन्होंने आरोप लगाया, ''इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? यह विजय की एक चाल है।''

पहले भी राजनीतिक दलों की रैलियों में मची भगदड़ में गई हैं कई लोगों की जानें आमतौर पर भगदड़ की घटनाएं धार्मिक आयोजन में होती हैं लेकिन राजनीतिक दलों की रैलियां भी इससे अछूती नहीं रही हैं। चुनावी रैलियों में भी भगदड़ में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आइए डालते हैं कुछ घटनाओं पर नजर

2022 में चंद्रबाबू नायडू की रैली में गई थी आठ लोगों की जान दिसंबर 2022 को आंध्र प्रदेश में एन. चंद्रबाबू नायूड की रैली में भगदड़ मची थी। नेल्लोर जिले के कंदुकुर कस्बे में हुए इस हादसें में आठ लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बाद में चंद्रबाबू नायडू को अपनी रैली रद करनी पड़ी थी।

2023 में नायडू की ही एक और रैली में तीन महिलाओं की जान गई थी दो जनवरी 2023 में तेलुगु देसम पार्टी की एक अन्य रैली में भगदड़ मची। इसमें तीन महिलाओं की जान गई थी। जनसभा में गरीबों को विशेष राशन किट और कपड़े बांटे जा रहे थे। तभी भीड़ के बेकाबू होने से यह दर्दनाक हादसा हुआ था। चंद्रबाबू नायडू की रैलियों में हुई भगदड़ की दोनों घटनाओं में सिर्फ चार दिन का अंतर था।

2016 में मायावती की लखनऊ रैली में तीन हुई थी मौत नौ अक्टूबर 2016 को लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली थी। पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर इसका आयोजन किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक रैली में करीब पांच लाख लोग जुटे थे। मायावती के संबोधन के बाद रैली स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। भीड़ में लोग एक दूसरे से धक्का-मुक्की करने लगे। भगदड़ मचने से तीन लोगों की जान गई और करीब 28 लोग घायल हुए थे।

इस साल हुई भगदड़ की कुछ घटनाएं चार जून : आइपीएल फ्रेंचाइजी रायल चैलेंजर्स बेंगलुरू की खिताबी जीत के जश्न के लिए बेंगलुरु में निकाली गई विक्ट्री परेड में भगदड़ मची। इस विजयी परेड में लाखों लोग शामिल हुए थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम में एंट्री के दौरान भगदड़ के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए।