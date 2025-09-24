Language
    सीडीएस बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, केंद्र सरकार ने आठ माह के लिए बढ़ाया कार्यकाल

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:43 PM (IST)

    रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल अगले वर्ष मई तक बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सचिव रक्षा विभाग के रूप में जनरल चौहान की सेवा को अगले वर्ष 30 मई तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो बढ़ाने की मंजूरी दी है।

    सीडीएस जनरल चौहान का कार्यकाल आठ महीने बढ़ा (फाइल फोटो)

     पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल अगले वर्ष मई तक बढ़ा दिया गया है। जनरल चौहान का वर्तमान कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होने वाला था।

    रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सचिव, रक्षा विभाग के रूप में जनरल चौहान की सेवा को अगले वर्ष 30 मई तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की मंजूरी दी है। वे 30 सितंबर, 2022 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में सेवा दे रहे हैं।

