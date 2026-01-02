Language
    CDS जनरल अनिल चौहान ने कार निकोबार द्वीप पर रनवे का किया उद्घाटन, पूर्वी मोर्चे पर मिलेगी मजबूती

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:19 PM (IST)

    सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार एयरबेस पर उन्नत रनवे का उद्घाटन किया। यह रनवे पूर्वी मोर्चे को मजबूत करेगा और मल ...और पढ़ें

    सीडीएस अनिल चौहान ने कार निकोबार एयरबेस रनवे का उद्घाटन किया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वायुसेना के कार निकोबार एयरबेस के उन्नत रनवे का उद्घाटन किया।

    सीडीएस सुबह करीब साढ़े 11 बजे कार निकोबार द्वीप पहुंचे, जहां अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजय कोचर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एक अधिकारी ने बताया, 'सीडीएस ने वायुसेना के कार निकोबार एयर बेस के अपग्रेडेड रनवे का उद्घाटन किया।

    उन्नत रनवे से पूर्वी मोर्चे पर रणनीतिक मजबूती मिलेगी

    उन्नत रनवे से पूर्वी मोर्चे पर और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इससे मलक्का स्ट्रेट पर सीधी रणनीतिक निगरानी की जा सकेगी। मलक्का स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जहाजों के माध्यम से ऊर्जा से जुड़ी आपूर्ति के लिए एक प्रमुख वैश्विक समुद्री मार्ग है।

    इससे भारतीय वायुसेना की त्वरित हवाई अभियान शुरू करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी।' श्री विजयपुरम से लगभग 535 किमी दूर स्थित निकोबार जिले के कार निकोबार द्वीप को 2004 की सुनामी में काफी नुकसान पहुंचा था।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)