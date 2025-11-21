जयपुर में छात्रा की मौत के मामले में CBSE ने नोटिस किया जारी, 30 दिन में मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में नौ साल की छात्रा अमायरा के चौथी मंजिल से छलांग लगाने से मौत होने के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूल को दोषी माना है। सीबीएसई ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस देकर 30 दिन में जवाब मांगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा ने एक नवंबर को छलांग लगाई थी। पुलिस अभी तक यह साफ नहीं बता पा रही है कि अमायरा ने आत्महत्या की थी या रे¨लग पर बैठने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ने से वह गिरी थी। अमायरा की मौत के बाद सीबीएसई की दो सदस्यीय टीम ने स्कूल का दौरा किया था।

सीसीटीवी फुटेज की हुई जांच टीम ने जहां से अमायरा ने छलांग लगाई वह और जहां गिरी उस स्थान को देखने के साथ ही स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने के साथ ही पुलिस से भी बात की थी। टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीएसई ने स्कूल को नोटिस जारी किया है।

नोटिस में स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही सीबीएसई ने स्कूल प्रबंधन से पूछा है कि स्कूल के संबद्धता उप नियम के चैप्टर 12 के तहत क्यों ना जुर्माना लगाया जाए। जांच में सामने आया कि अमायरा को उसकी कक्षा में पढ़ने वाले विधार्थी अपमानजक बातें सुनाते थे, ताने मारते थे।

इस बात की शिकायत अमायरा लंबे समय से क्लास टीचर को कर रही थी, लेकिन अनसुना किया गया था। फोरेंसिक जांच से पहले जहां अमरायरा गिरी उस स्थान को भी धो दिया गया है। नोटिस में इसे लेकर भी जवाब मांगा गया है।