'मैं भी एक मां हूं', आरजी कर पीड़िता की मां की बात सुनकर फफक कर रो पड़ी सीबीआई अधिकारी 

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में दरिंदगी की शिकार प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की मां ने शुक्रवार को मामले की जांच को लेकर एक बार फिर सीबीआई पर नाराजगी जाहिर की।

मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने कहा कि सीबीआई असली अपराधियों को बचाने की हरसंभव कोशिश कर रही है। उन्होंने सीबीआई अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे बेशर्म हैं। हालांकि कोर्ट रूम से बाहर आकर सीबीआई की जांच अधिकारी फफक कर रो पड़ीं और कहा कि मैं भी एक मां हूं।