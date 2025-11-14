'मैं भी एक मां हूं', आरजी कर पीड़िता की मां की बात सुनकर फफक कर रो पड़ी सीबीआई अधिकारी
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में पीड़िता की मां ने सीबीआई जांच पर नाराजगी जताई और सीबीआई पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने सीबीआई अधिकारी को खरी-खोटी सुनाई, जिसके बाद सीबीआई अधिकारी रो पड़ीं। अदालत ने सीबीआई को अगली सुनवाई पर केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 17 जनवरी, 2026 को होगी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में दरिंदगी की शिकार प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की मां ने शुक्रवार को मामले की जांच को लेकर एक बार फिर सीबीआई पर नाराजगी जाहिर की।
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने कहा कि सीबीआई असली अपराधियों को बचाने की हरसंभव कोशिश कर रही है। उन्होंने सीबीआई अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे बेशर्म हैं। हालांकि कोर्ट रूम से बाहर आकर सीबीआई की जांच अधिकारी फफक कर रो पड़ीं और कहा कि मैं भी एक मां हूं।
17 जनवरी को होगी सुनवाई
न्यायाधीश ने पीड़िता के माता-पिता को शांति से अदालत कक्ष से बाहर जाने को कहा। पीड़िता की मां ने कोर्ट में गोपनीय बयान देने की इच्छा जताई है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी, 2026 को है। सीबीआई को उस दिन केस डायरी के साथ पेश होने को कहा गया है।
हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई कर रही जांच
कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में सातवीं स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सीबीआई ने कहा कि 11 लोगों से पूछताछ की गई है। सीसीटीवी और सीडीआर खंगाले जा रहे हैं।
