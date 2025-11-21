राणा कपूर पर CBI का शिकंजा, मुकदमा चलाने की मिली अनुमति; 12 दिसंबर को होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) ग्रुप की कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेन-देन से जुड़े एक मामले में सीबीआइ को यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है।

जांच एजेंसी ने हाल ही में एक अदालत के समक्ष दस्तावेज जमा करने के लिए आवेदन दायर किया, जिसमें यस बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई है।