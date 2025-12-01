'तुम गंदी जाति के हो...', आंध्र प्रदेश में छात्र पर शिक्षक की आपत्तिजनक टिप्पणी; अभिभावकों का फूटा गुस्सा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर यंडापल्ली हाई स्कूल में पीटीएम के दौरान अभिभावकों और छात्रों ने धरना दिया। इन लोगों का आरोप है कि विद्यालय के इंग्लिश के शिक्षक ने दलित छात्र के खिलाफ बार-बार जातिसूचक शब्दों और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

दरअसल, यू कोट्टापल्ली मंडल में हाई स्कूल के सामने यह विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब आरोप लगे कि श्रीनुबाबू नाम का एक टीचर लगातार दलित कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को बेइज्जत और परेशान कर रहा है। छात्रों ने इंग्लिश शिक्षक के विरुद्ध दिया धरना छात्रों की हवाले से अभिभावकों ने इंग्लिश शिक्षक की बहुत परेशान करने वाली बातों के बारे में बताया, जिसमें कथित तौर पर शिक्षक ने कहा छात्र से कहा था कि तुम एक गंदी जाति से हो... क्या तुमको लगता है कि एससी कोई खास लोग हैं?

बताया जाता है कि छात्रों और अभिभावकों ने शुरू में हेडमास्टर भूषण से श्रीबाबू के बर्ताव के बारे में शिकायत की, लेकिन विद्यालय प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अभिभावकों और छात्रों का गुस्सा फूटा और विद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।