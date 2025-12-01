प्रेमी के शव से शादी करने वाली आंचल के माता-पिता समेत छह गिरफ्तार, अबतक क्या-क्या हुआ?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपने प्रेमी के शव से शादी करने वाली महिला के माता-पिता और भाई समेत छह लोगों गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की के परिवारवालों पर उसके प्रेमी की हत्या करने का आरोप है।

20 साल के सक्षम टेट की गुरुवार शाम को हत्या कर दी गई। सक्षम की गर्लफ्रेंड आंचल के भाई ने टेट पर गोली चलाई थी जिससे गोलियां उसके सिर में जा लगी। बाद में उसके सिर को पत्थर से भी कुचला गया।

नांदेड़ में प्रेमी की हत्या आंचल ने NDTV से बात करते हुए दावा किया कि उसके परिवार ने उसे धोखा दिया है। उसने कहा, 'हम तीन साल तक साथ रहे। मेरे भाइयों ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वे हमारी शादी करेंगे।

लेकिन उन्होंने आखिरी समय में हमें धोखा दिया।' उसने यह भी आरोप लगाया कि दो पुलिसवालों ने उसके भाइयों को प्रेमी पर हमला करने के लिए उकसाया। पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने इस केस में आठ आरोपियों को नामजद किया हैं। जिसमें से छह पकड़े गए हैं, जबकि दो फरार हैं। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया और उसकी मां को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, जबकि नाबालिग भाई को छोड़कर बाकी आरोपियों को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।

आखिर क्या थी हत्या की वजह? आंचल के मुताबिक मर्डर जाति की वजह से हुआ है। आंचल ममीडवार स्पेशल बैकवर्ड क्लास से हैं, जबकि सक्षम दलित था। सक्षम और आंचल दोनों के भाइयों का क्रिमिनल रिकॉर्ड था और वे कभी पक्के दोस्त हुए करते थे।