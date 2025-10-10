बर्थडे पार्टी में दोस्त ने खाया समोसा तो उसमें निकला मृत जीव, अब दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समोसे में मृत जीव निकलने के एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग अजमेर के अध्यक्ष अरुण कुमावत, सदस्य जयश्री शर्मा और दिनेश चतुर्वेदी ने पुलिस लाइन स्थित गोपीनाथ कचोरी भंडार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे 9 दिसंबर 2025 को आयोग के समक्ष तलब किया है।

मामले के अनुसार बालूपुरा रोड आदर्श नगर निवासी हरि सिंह चौधरी ने एडवोकेट अमित गांधी के जरिए उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि उसने अपने मित्र अभिषेक परिहार के जन्मदिन 18 जुलाई 2025 को बर्थडे पार्टी आयोजित की।

समोसे से निकला मृत जीव पार्टी के लिए वह अपने मित्र पवन कुमार के साथ नाश्ता, मिठाई, केक लेने बाजार गया। उन्होंने गोपीनाथ कचोरी भंडार से 575 रुपए के कचोरी और समोसे खरीदे। केक काटने के बाद नाश्ता सर्व किया गया। प्रार्थी ने नाश्ता करते समय समोसे का पहला बाइट मुंह में रखा तो समोसे में काले रंग की वस्तु दिखाई दी। जब उसे समोसे से बाहर निकाला तो वह कोई मृत जीव था। प्रार्थी को जानवर देखते ही उल्टी हो गई। समोसे में मृत जानवर निकलने की खबर से पार्टी का माहौल खराब हो गया।