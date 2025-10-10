Language
    बर्थडे पार्टी में दोस्त ने खाया समोसा तो उसमें निकला मृत जीव, अब दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Prathapsingh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:38 PM (IST)

    अजमेर में, एक उपभोक्ता आयोग ने गोपीनाथ कचोरी भंडार के खिलाफ समोसे में मृत जीव मिलने की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। हरि सिंह चौधरी नामक व्यक्ति ने जन्मदिन की पार्टी के लिए समोसे खरीदे थे, जिसमें उन्हें एक मृत जीव मिला। स्वास्थ्य विभाग की जांच में इसकी पुष्टि हुई। उपभोक्ता आयोग ने भंडार को तलब किया है।

    समोसा में निकला मृत जीव।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समोसे में मृत जीव निकलने के एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग अजमेर के अध्यक्ष अरुण कुमावत, सदस्य जयश्री शर्मा और दिनेश चतुर्वेदी ने पुलिस लाइन स्थित गोपीनाथ कचोरी भंडार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे 9 दिसंबर 2025 को आयोग के समक्ष तलब किया है।

    मामले के अनुसार बालूपुरा रोड आदर्श नगर निवासी हरि सिंह चौधरी ने एडवोकेट अमित गांधी के जरिए उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि उसने अपने मित्र अभिषेक परिहार के जन्मदिन 18 जुलाई 2025 को बर्थडे पार्टी आयोजित की।

    समोसे से निकला मृत जीव

    पार्टी के लिए वह अपने मित्र पवन कुमार के साथ नाश्ता, मिठाई, केक लेने बाजार गया। उन्होंने गोपीनाथ कचोरी भंडार से 575 रुपए के कचोरी और समोसे खरीदे। केक काटने के बाद नाश्ता सर्व किया गया। प्रार्थी ने नाश्ता करते समय समोसे का पहला बाइट मुंह में रखा तो समोसे में काले रंग की वस्तु दिखाई दी। जब उसे समोसे से बाहर निकाला तो वह कोई मृत जीव था। प्रार्थी को जानवर देखते ही उल्टी हो गई। समोसे में मृत जानवर निकलने की खबर से पार्टी का माहौल खराब हो गया।

    जांच में हुई मृत जीव की पुष्टि

    प्रार्थी ने इस घटना की शिकायत गोपीनाथ कचोरी भंडार को की। इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को भी शिकायत कर जांच की मांग की। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने समोसे में निकली अज्ञात वस्तु की जांच की। जांच रिपोर्ट में आया कि समोसे में निकली काली वस्तु सड़ा हुआ मृत जीव है। प्रार्थी ने गोपीनाथ कचोरी भंडार को वकील के जरिए नोटिस भिजवा कर दूषित खाद्य पदार्थ बेचने से पहुंची मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा के 10 लाख रुपए अदा करने की मांग। गोपीनाथ कचोरी वाले ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। प्रार्थी ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग ने मामले को प्रथम दृष्टिया लापरवाही का मानते हुए गोपीनाथ कचोरी भंडार को आयोग के समक्ष तलब किया है।

