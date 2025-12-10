'25 साल तक की महिलाएं...', कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्या बोल दिया? मामला हुआ दर्ज
आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य पर महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। आगरा में ऑल इंडिया हिंदू महासभा की मीरा राठौर की शिकायत पर कोर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य पर महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। ऑल इंडिया हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर द्वारा दायर शिकायत को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब इस मामले को दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट 1 जनवरी को राठौर का बयान दर्ज करेगा।
यह विवाद अक्टूबर में वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें अनिरुद्धाचार्य ने जवान महिलाओं और शादी के बारे में टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से ऑनलाइन बड़े पैमाने पर आलोचना हुई, जिसमें कई सोशल मीडिया यूजर्स और महिला समूहों ने उन पर महिलाओं को नीचा दिखाने और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले बयान देने का आरोप लगाया।
'संतों को शोभा नहीं देते ऐसे बयान'
हिंदू महासभा की आगरा इकाई की प्रमुख राठौर ने सार्वजनिक रूप से इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि ये एक धार्मिक व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देतीं। उन्होंने कहा, "ऐसे बयान हमारे संतों को शोभा नहीं देते।"
'चोटी न बांधने की खाई थी कसम'
उन्होंने शुरू में वृंदावन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मामला कोर्ट में ले गईं। राठौर ने बताया, "जब से मैंने याचिका दायर की है, मेरे बाल खुले ही रहते हैं। मैंने तय किया था कि जब तक केस फाइल नहीं हो जाता, मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगी। अब जब कोर्ट ने हमारी याचिका मान ली है तो शायद इसे फिर से बांधने का समय आ गया है।"
उन्होंने मांग की है कि एक औपचारिक केस दर्ज किया जाए और अनिरुद्धाचार्य को "महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां" करने के लिए जेल भेजा जाए। उनके वकील मनीष गुप्ता ने पुष्टि की है कि पुलिस ने वृंदावन कोतवाली में मूल शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने कहा कि सीजेएम कोर्ट जाने का फैसला तब लिया गया जब पुलिस ने उनकी आपत्तियों के बावजूद केस दर्ज नहीं किया।
अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा?
वीडियो पर आलोचना होने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों को गलत संदर्भ में लिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के बारे में टिप्पणी की थी और उनका मकसद सिर्फ महिलाओं को निशाना बनाना नहीं था।
उन्होंने अपने बयान में कहा, "जो महिला कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वह अच्छे चरित्र की नहीं हो सकती और जो पुरुष कई महिलाओं के साथ संबंध रखता है, उसे व्यभिचारी माना जाता है। इस मामले को जनता के सामने गलत तरीके से पेश किया गया।"
उनका कहना है कि वायरल क्लिप में उनके भाषण के अहम हिस्से हटा दिए गए थे और ऑनलाइन जो मतलब बताया जा रहा है, वह उससे मेल नहीं खाता जो वह कहना चाहते थे।
यह भी पढ़ें: Aniruddhacharya: महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर चर्चाओं में आए थे, कथावाचक की बढ़ी मुश्किल; न्यायालय में परिवाद दर्ज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।