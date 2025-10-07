Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय कैबिनेट ने Railway को लेकर किया बड़ा एलान, चार अहम प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें चार नई रेलवे परियोजनाएं शामिल हैं। वडोदरा-रतलाम और भुसावल-वर्धा के बीच तीसरी और चौथी लेन के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इटारसी-चौथा-बीना के चौथे लेन को भी मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन रेलवे कॉरिडोर से 41% रेल यातायात होता है और इन्हें मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    चार नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज यानी मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें चार नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वडोदरा-रतलाम को तीसरी और चौथी लेन को मंजूरी मिली है। वहीं भुसावल-वर्धा तीसरी-चौथी लेन को भी मंजूरी मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं इटारसी-चौथा-बीना के चौथे लेने को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज की कैबिनेट बैठक में हमने चार नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सात रेलवे कॉरिडोर कुल रेल यातायात का 41% हिस्सा वहन करते हैं। हमने हाल ही में इन कॉरिडोर को मजबूत करने और और अधिक जोड़ने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। अब, हमने इन कॉरिडोर में न्यूनतम चार लेन और जहां संभव हो, छह लेन बनाने का निर्णय लिया है।"

    यह भी पढ़ें: 'अगर ये बता देते तो उनकी पोल और खुल जाती', कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर फिर उठाए सवाल