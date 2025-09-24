रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा, 78 दिन के बोनस का एलान

केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ होगा और उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा। यह निर्णय सरकार के कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 6 बड़े फैसले लिए हैं।कैबिनेट ने कुल 94,916 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है। इस फैसले के तहत 10.91 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के तौर पर 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी गई। वहीं बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन के लिए 2192 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया है।

पात्र रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। इस साल भी लगभग 10.91 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है।

पीएलबी का भुगतान रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने हेतु रेलवे कर्मचारियों को प्रेरित करने हेतु एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। हरेक पात्र रेलवे कर्मचारी के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी की अधिकतम देय राशि 17,951 रुपये है।