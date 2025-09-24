Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा, 78 दिन के बोनस का एलान

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:56 PM (IST)

    केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ होगा और उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा। यह निर्णय सरकार के कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    केंद्र सरकार ने 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 6 बड़े फैसले लिए हैं।कैबिनेट ने कुल 94,916 करोड़ रुपयों का आवंटन किया है।

    इस फैसले के तहत 10.91 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस के तौर पर 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी गई। वहीं बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन के लिए 2192 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पात्र रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। इस साल भी लगभग 10.91 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है।

    पीएलबी का भुगतान रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने हेतु रेलवे कर्मचारियों को प्रेरित करने हेतु एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। हरेक पात्र रेलवे कर्मचारी के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी की अधिकतम देय राशि 17,951 रुपये है।

    उपरोक्त राशि का भुगतान विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप 'सी' कर्मचारियों को किया जाएगा।

    बेतिया-साहेबगंज फोरलेन का आवंटन

    बिहार के बेतिया से झारखंड के साहेबगंज के लिए फोरलेन रोड के लिए 3822 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है।  शिपब्लिडिंग और मेरीटाइम डेवल्पमेंट के लिए 69,725 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

    यह भी पढ़ें: 'लालची डॉक्टर पैसों के लिए कर रहे सिजेरियन सर्जरी', सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बताए आंकड़े