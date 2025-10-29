धूं-धूं कर जली मुंबई से जालान जा रही बस, ड्राइवर ने ऐसे बचाई 12 यात्रियों की जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग-अलग जगहों से बस हादसे की खबरें आ रहीं हैं। इनमें से सबसे दर्दनाक बस आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुआ। वहीं, ताजा मामला महाराष्ट्र के मुंबई से आ रहा है। यहां मुंबई से जालना जा रही एक निजी लग्जरी बस में आग लग गई। हालांकि, ड्राइवर की सतर्कता से बस में सवार यात्रियों की जान बच गई।

दरअसल, यह हादसा मुंबई से जालना जा रही एक निजी बस में सुबह करीब 3 बजे नागपुर लेन पर हुआ। लग्जरी बस में बस ड्राइवर और उसके सहायक के अलावा 12 यात्री सवार थे। इस दौरान बस ड्राइवर हुसैन सैय्यद की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उसने सतर्कता दिखाई और समय रहते बस रोककर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और एक दर्जन लोगों की जान बचाई।

मौके पर पहुंची पुलिस एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अग्निशमन विभाग, राजमार्ग पुलिस और टोल प्लाजा के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। एम्बुलेंस और लाइफगार्ड की टीमें भी समय पर पहुंच गईं। बस में आग लगने की वजह नागपुर लेन पर कुछ देर के लिए जाम लग गया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच जारी है।

बस में आगजनी की अन्य खबरें गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों से लग्जरी बसों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने से यात्री चिंतित हैं। पिछले रविवार को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रेवड़ी टोल प्लाजा के पास एक डबल डेकर स्लीपर बस में आग लग गई। इस दौरान भी बस ड्राइवर ने सुरक्षित यात्रियों को बाहर निकाल लिया। लेकिन सबसे खतरनाक बस हादसा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुआ। जहां बस में आग लगने से उसमें सवार 19 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। कुरनूल बस हादसा दोपहिया वाहन के टक्कर की वजह से हुआ। जब बस में भीषण आग लग गई।