राजस्थान के राजसमंद में बड़ा हादसा, बनास नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस; 15 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजसमंद जिले में खमनोर थाना क्षेत्र के मोलेला पुलिया पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। नाथद्वारा से मचिंद रूट पर चलने वाली यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे बनास नदी में गिर गई। हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ। बस में उस समय 25 से 30 यात्री सवार थे।

गनीमत रही कि नदी में पानी का बहाव कम था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना उस समय हुई जब पुलिया पार करते ही बस का ऐक्सल टूट गया। ऐक्सल टूटने के कारण बस का बैलेंस बिगड़ा और वह सीधे नदी में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया।

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और एक-एक कर सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला। सभी घायलों को खमनोर सीएचसी पहुंचाया गया। हादसे में कुल 15 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 13 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है।