Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजस्थान के राजसमंद में बड़ा हादसा, बनास नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस; 15 घायल

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:48 PM (IST)

    राजसमंद के खमनोर में यात्रियों से भरी बस बनास नदी में गिरी, जिससे 15 लोग घायल हो गए। यह हादसा बस का एक्सल टूटने के कारण हुआ। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को उदयपुर रेफर किया गया है। प्रशासन बस को नदी से निकालने में जुटा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राजस्थान बनास नदी में गिरी बस 15 यात्री घायल (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजसमंद जिले में खमनोर थाना क्षेत्र के मोलेला पुलिया पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। नाथद्वारा से मचिंद रूट पर चलने वाली यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे बनास नदी में गिर गई। हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ। बस में उस समय 25 से 30 यात्री सवार थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गनीमत रही कि नदी में पानी का बहाव कम था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना उस समय हुई जब पुलिया पार करते ही बस का ऐक्सल टूट गया। ऐक्सल टूटने के कारण बस का बैलेंस बिगड़ा और वह सीधे नदी में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया।

    घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

    आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और एक-एक कर सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला। सभी घायलों को खमनोर सीएचसी पहुंचाया गया। हादसे में कुल 15 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 13 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है।

    दो घायलों को सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उदयपुर रेफर किया गया है। घायलों में हगामी बाई, लीला, रूपा, रोहित, राकेश, पूजा, कमला, पूनम, पेमा राम, हमेरी बाई, सूरज कंवर, लीला देवी, नर्मदा देवी, अनिता और लीला शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन ने बस को नदी से बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    Video: दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त, जमीन पर गिरते ही बना आग का गोला