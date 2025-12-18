Language
    उदयपुर के पास एक शांत शहर बूंदी... ज्यादातर टूरिस्ट कर देते हैं इसे नजरअंदाज

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    जयपुर, जोधपुर और उदयपुर घूमकर पर्यटक राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित बूंदी को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उदयपुर से लगभग चार घंटे की दूरी पर स्थ ...और पढ़ें

    राजस्थान का छोटा सा शहर बूंदी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान का टूर प्लान बनाने वाले जयपुर से जोधपुर और उदयपुर घूमकर वापस आ जाते हैं और यहां के एक शांत शहर को नजरअंदाज कर देते हैं। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान का यह एक छोटा सा शहर है, उदयपुर से मुश्किल से चार घंटे की दूरी पर फिर भी यहां बहुत कम टूरिस्ट पहुंचते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि इसमें इतिहास या खूबसूरती की कमी है, बल्कि इसलिए इसका प्रचार कम होता है।

    बूंदी चुपचाप अपनी राह चलने वाला एक शांत शहर है। इसके खूबसूरत किले पुराने हो रहे हैं, बावड़ी आज भी हैरान करती हैं और इसकी गलियों में बनावटीपन नहीं बल्कि जिंदगी दिखती है। जो टूरिस्ट बिना भीड़ वाले राजस्थान को देखना चाहते हैं और बिना दिखावे के विरासत का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए बूंदी एक बहुत ही सुकून भरा ठहराव देता है।

    क्यों करनी चाहिए बूंदी की यात्रा?

    बूंदी उदयपुर के इतना पास है कि वहां जाना आसान है, यह बिल्कुल अलग राजस्थान का एहसास कराता है। यहां झीलें छोटी हैं, पहाड़ पास हैं, सड़कें पतली हैं। यहां जिंदगी धीमी गति से चलती है। दुकानें जब मन करता है तब बंद हो जाती हैं। बातचीत लंबी चलती है। दोपहर लंबी लगती है।

    बूंदी को जो चीज खास बनाती है, वह कोई एक खास आकर्षण नहीं है, बल्कि यहां सब कुछ एक साथ फिट बैठता है। किला, महल, बावड़ियां, झीलें और घर एक-दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। कुछ भी अलग-थलग या बहुत ज्यादा संरक्षित नहीं लगता। यहां इतिहास ऐसा लगता है जैसे लोग उसमें रहते हैं, न कि उसे बाड़ लगाकर बंद किया गया हो।

    • एक ऐसा शहर जहां पैदल चलकर ज्यादातर जगहें आसानी से देखी जा सकती हैं।
    • कम भीड़ और घूमने-फिरने के लिए ज्यादा जगह।
    • स्थानीय लोग बातचीत से जिज्ञासु होते हैं, न कि सिर्फ लेन-देन से।
    • ऐसी विरासत जो रोजमर्रा की जिंदगी में घुल-मिल जाए, न कि उस पर हावी हो।
    • बूंदी में तब सबसे ज्यादा मजा आता है जब आप ज्यादा प्लानिंग करने से बचते हैं। शहर को आपको रास्ता दिखाने दें।

    पानी, पहाड़ियों और इतिहास से बना एक शहर

    बूंदी की कहानी पानी से जुड़ी हुई है। इस शहर पर कभी हाड़ा चौहानों का राज था, राजपूत वंशज थे और जो सूखे इलाके में पानी के मैनेजमेंट की अहमियत को समझते थे। यह विरासत हर जगह दिखाई देती है।

    जैत सागर और नवल सागर जैसी झीलें सिर्फ सजावट के लिए नहीं थीं, बल्कि जीवनरेखा थीं। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी कला को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। उनमें सबसे मशहूर, रानीजी की बावड़ी, सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से बनाया गया आर्किटेक्चरल स्पेस है, जिसमें नक्काशीदार खंभे, मेहराब और नीचे उतरने वाली सिमेट्री है जो आज भी आने वालों को बीच रास्ते में रोक देती है। पानी ने बूंदी की खुशहाली को आकार दिया, और पानी की कमी ने इसकी मजबूती को।

    सदियों से बूंदी की रखवाली कर रहा तारागढ़ किला

    शहर से ऊपर तारागढ़ किला है, जो राजस्थान के पुराने पहाड़ी किलों में से एक है। इसकी चढ़ाई खड़ी है, लेकिन ऊपर से नजारा बहुत अच्छा दिखता है। यहां से बूंदी धीरे-धीरे सामने आता है। नीले घर एक साथ झुंड में दिखते हैं। महल झीलों के पास बने हैं। पहाड़ धैर्यवान रखवालों की तरह शहर को घेरे हुए हैं।

    किला कच्चा और बिना पॉलिश वाला लगता है। दीवारों पर समय के निशान हैं, मरम्मत की चमक नहीं। पुरानी तोप, दरवाजे और गलियारे एक रक्षात्मक अतीत की कहानी कहते हैं, जबकि ऊपर की शांति आपको बताती है कि किला बहुत पहले ही अपनी लड़ाइयों से आगे निकल चुका है।

    तारागढ़ की लंबी सुरंगों के बारे में स्थानीय लोग एक किस्सा सुनाते हैं कि सुरंग शहर के अंदर तक जाती हैं। अब चाहे यह पूरी तरह सच हो या समय के साथ इसमें कुछ जोड़ा गया हो, ये कहानियां किले के रहस्य को और बढ़ाती हैं।

    बूंदी महल

    किले के नीचे बूंदी पैलेस है, जो अपनी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और फ्रेस्को (भित्तिचित्र) के लिए जाना जाता है। ये पेंटिंग्स भव्य होने के बजाय व्यक्तिगत हैं। ये शाही जीवन, त्योहारों, शिकार के दृश्यों और पौराणिक कथाओं को दिखाती हैं, जो बूंदी के अतीत को दर्शाती हैं। आज भी, इस महल के कमरों में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे किसी फॉर्मल म्यूजियम स्पेस के बजाय किसी सहेजे हुए पल में कदम रख रहे हों।

    बूंदी में घूमने-फिरने के अलावा क्या कर सकते हैं?

    • सुबह जल्दी या सूर्यास्त से ठीक पहले जैत सागर झील के चारों ओर घूमें।
    • रानीजी की बावड़ी में समय बिताएं और देखें कि नीचे उतरते समय रोशनी कैसे बदलती है।
    • पुराने शहर की गलियों में घूमें, खासकर नीले रंग से रंगे मोहल्लों के आसपास।
    • कपड़ों, हाथ से बनी चीजों और रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए स्थानी बाजारों में जाएं।
    • चाय की दुकान पर बैठें और शहर को धीरे-धीरे चलते हुए देखें।

    खाने-पीने की चीजें

    बूंदी का खाना उसके व्यक्तित्व को दिखाता है। यह दिखावे वाला नहीं है और ट्रेंड्स के बजाय स्थानीय आदतों पर आधारित है। बिना किसी तामझाम के पारंपरिक राजस्थानी खाने की उम्मीद कर सकते हैं।

    • दाल बाटी चूरमा एक मुख्य व्यंजन है, जो पेट भरने वाला होता है।
    • सुबह चाय की दुकानों पर कचौड़ी और समोसे मिलते हैं।
    • स्थानीय मिठाइयां, जो अक्सर दूध से बनी होती हैं, छोटी मिठाई की दुकानों में मिलती हैं।
    • मेन्यू में फैंसी प्लेटिंग के बजाय घर जैसी थालियों का बोलबाला है।
    • यहां का खाना दिखावे वाला नहीं, बल्कि पौष्टिक लगता है, जिसे धीरे-धीरे खाने में सबसे ज्यादा मजा आता है।

    ऐसी संस्कृति जो जीवंत महसूस होती है

    बूंदी की संस्कृति पर्यटकों के लिए दिखावा नहीं करती। त्यौहार आते हैं, मनाए जाते हैं और चले जाते हैं। कला महलों के साथ-साथ घरों में भी मौजूद है। संगीत मंदिरों से आता है, साउंड सिस्टम से नहीं।

    एक दिलचस्प सांस्कृतिक बात यह है कि बूंदी का मिनिएचर पेंटिंग से पुराना रिश्ता है। हालांकि बूंदी स्कूल को राजस्थान के कुछ दूसरे स्कूलों जितनी शोहरत नहीं मिली, लेकिन इसका असर दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और लोकल कला परंपराओं में आज भी दिखता है।

    बूंदी घूमने का सबसे अच्छा समय

    सबसे आरामदायक महीने अक्टूबर से मार्च तक होते हैं, जब दिन सुहावने होते हैं और घूमना-फिरना मजेदार रहता है। सर्दियों में मौसम और घूमने-फिरने के लिहाज से सबसे अच्छा बैलेंस रहता है।

    कैसे पहुंचे बूंदी?

    शांत जगह होने के बावजूद बूंदी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहां ट्रेन से जाया जा सकता है। इस शहर का रेलवे स्टेशन बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा फ्लाइट से जाने वालों के लिए जयपुर एयरपोर्ट सबसे नजदीक है, जो लगभग 210 किमी. है। सड़क मार्ग से उदयपुर और जयपुर से आसानी से पहुंचा जा सकता है।

    जो यात्री राजस्थान को आम जगहों से हटकर देखना चाहते हैं, उनके लिए बूंदी एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है, एक ऐसी जगह जिसने कुछ और बनने की जल्दबाजी नहीं की है।

