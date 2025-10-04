Language
    सूरत में रेल मंत्री ने की बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा, जापान के परिवहन मंत्री रहे मौजूद

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:00 AM (IST)

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापान के परिवहन मंत्री हिरोमासा नाकानो ने सूरत में हाई-स्पीड रेल निर्माण स्थल का दौरा किया ताकि बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा की जा सके। दोनों मंत्रियों ने ट्रैक स्लैब बिछाने वाली कार और ट्रैक स्लैब समायोजन सुविधा जैसे प्रमुख घटकों का निरीक्षण किया। मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा भारत और जापान के बीच मजबूत सहयोग को दर्शाती है।

    सूरत में रेल मंत्री ने की बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा (X- @AshwiniVaishnaw)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापान के परिवहन मंत्री हिरोमासा नाकानो ने आगामी बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा के लिए शुक्रवार को सूरत में हाई-स्पीड रेल निर्माण स्थल का दौरा किया।

    रेल मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा भारत के पहले हाई-स्पीड रेल कारिडोर को अमलीजामा पहनाने में भारत और जापान के बीच मजबूत सहयोग को दर्शाती है।

    मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रियों ने ट्रैक स्लैब बिछाने वाली कार और ट्रैक स्लैब समायोजन सुविधा समेत परियोजना के प्रमुख घटकों की समीक्षा की।

    गुणवत्ता मानकों के पालन पर संतोष

    मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्रियों ने गुणवत्ता मानकों के पालन पर संतोष व्यक्त किया और निर्माण की तीव्र गति की सराहना की। नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को हकीकत का रूप देने में जुटा है।

    उसका कहना है कि 508 किलोमीटर लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कारिडोर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच तीव्र संपर्क प्रदान करेगा।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

