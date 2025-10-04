सूरत में रेल मंत्री ने की बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा, जापान के परिवहन मंत्री रहे मौजूद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापान के परिवहन मंत्री हिरोमासा नाकानो ने आगामी बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा के लिए शुक्रवार को सूरत में हाई-स्पीड रेल निर्माण स्थल का दौरा किया।

रेल मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा भारत के पहले हाई-स्पीड रेल कारिडोर को अमलीजामा पहनाने में भारत और जापान के बीच मजबूत सहयोग को दर्शाती है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रियों ने ट्रैक स्लैब बिछाने वाली कार और ट्रैक स्लैब समायोजन सुविधा समेत परियोजना के प्रमुख घटकों की समीक्षा की।

गुणवत्ता मानकों के पालन पर संतोष

मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्रियों ने गुणवत्ता मानकों के पालन पर संतोष व्यक्त किया और निर्माण की तीव्र गति की सराहना की। नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को हकीकत का रूप देने में जुटा है।