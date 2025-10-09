गुजरात: गरबा में पत्थर बरसाने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन! 190 अवैध दुकानों को तोड़ने के काम शुरू
गुजरात के गांधीनगर में गरबा के दौरान पथराव करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बहियाल गांव में 190 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी के बाद हुई, जिसके चलते मुस्लिम युवकों ने तोड़फोड़ और आगजनी की थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के गांधीनगर में पथराव की घटना के बाद से प्रशासन एक्शन मूड में है। बहियाल गांव में तोड़फोड़ अभियान जारी है। प्रशासन द्वारा आज सुबह से ही गांव के मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से बनाए गए तटबंधों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है।
दरअसल, यूपी के कानपुर में 'आई लव मुहम्मद' लिखे बैनर लगाए गए थे। इस तरह के बैनर सोशल मीडिया पोस्ट किए जा रहे थे। इसी दौरान बहियाल गांव के एक हिंदू युवक ने इस सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी कर दी। इसके चलते बहियाल गांव के मुस्लिम भड़क गए और उस युवक की दुकान और आस-पास की दुकानों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी।
इस दौरान मुस्लिम युवकों ने आग भी लगा दी। इसके बाद वे वहां भी चले गए जहां नवरात्रि गरबा खेला जा रहा था। यहां पहुंचकर पथराव किया। जिसके कारण तनावपूर्ण माहौल हो गया।
190 कब्जेदारों को नोटिस
इस घटना के बाद प्रशासन ने करीब 190 अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी किया। उन्हें दो दिनों के भीतर निर्माण संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को गया था। इस अवधि के समाप्त होने के बाद प्रशासन द्वारा गुरुवार सुबह से ही पुलिस भारी सुरक्षा के साथ अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाने का काम जारी है।
जानिए क्या बोले एसपी
गांधीनगर के एसपी रवि तेजा वासमशेट्टी ने बताया कि बहियाल गांव में तोड़फोड़ अभियान चल रहा है। कुल 186 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तोड़फोड़ अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम, पंचायत अधिकारी और 300 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हमने कुछ दिन पहले हुई पथराव की घटना में शामिल लोगों की व्यावसायिक संपत्तियों की पहचान कर ली है और आज उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस कर रही कार्रवाई
बहियाल गांव में हुई हिंसक घटना के बाद से पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 83 लोगों के खिलाफ नामजद और 200 लोगों के खिलाफ भीड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 66 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं, प्रशासन की टीम बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है।
